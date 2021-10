»God bedring, Hugo.« »Pas på dig selv.«

Medfølelsen og sympatien strømmer Hugo Helmig i møde på Instagram efter, at sangeren lørdag satte karrieren på pause.

»Jeg må indse, at selv om jeg lykkedes med at komme helt ud af mit misbrug, har jeg ikke fået kontrol med den angst, der fik mig ud i misbruget,« forklarede han gennem sit musikselskab til nyhedsbureauet Ritzau.

Også på sin profil på Instagram fortalte han sine mange følgere, at han bliver nødt til at lytte til sin krop.

»Jeg har kæmpet med næb og klør mod angst og paranoia i hvad der minder om en evighed efterhånden, og jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at fortsætte på denne her måde.«

Efter meddelelsen bliver han mødt af en sand love-storm på det sociale medie.

Næsten 8500 følgere har liket hans opslag, og mere end tusind har sendt ham en kærlig besked.

»Sender dig en masse gode tanker,« skriver en fan blandt andet, og flere nævner ord som »modigt,« og »respekt.«

»Søde skønne Hugo. Al respekt for din beslutning – hvor du helt sikkert også har både stærke forældre og søskende bag dig til både at samle dig op, holde dig oprejst og gøre dig klar til selv at gå videre. Pas på dig selv,« skriver en følger.

Hans mor, forfatter, psykolog og tidligere fotomodel Renée Toft Simonsen har kommenteret opslaget med et hjerte, og også en række kendte sender god energi i den unge kunstners retning.

En af dem er sangeren Christopher:

»Kæmpe respekt og alt godt til dig, min ven,« skriver han.

Tv-værten Felix Smith sender en tanke:

»Der er så meget, du kan bruge dit liv på. Du vælger heldigvis selv,« lyder det.

Også tv-værten Ibi Støvring har kommenteret opslaget med et hjerte.

Det midlertidige karrierestop betyder, at en planlagt turné, som Helmig netop skulle afsted på med sit band, er blevet aflyst.

»Angsten er lige nu så voldsom, at jeg på ingen måde kan gennemføre min planlagte turné, og jeg har også indset, at jeg må stoppe karrieren helt, hvis jeg skal have fikset det, der er gået i stykker indeni mig,« lød det lørdag i meddelelsen via Ritzau.