Et stævnemøde, der udmøntede sig i sex, har udviklet sig yderst dramatisk for Hollywood-stjernen Joel Kinnaman.

Den svensk-amerikanske skuespiller, der blandt andet er kendt fra 'The Killing', 'RoboCop', og 'The Suicide Sqaud', mødte i 2018 en kvinde ved navn Gabriella Magnusson.

De to havde sex, men Gabriella Magnusson påstår nu på sociale medier, at samlejet ikke foregik med hendes samtykke.

Ifølge TMZ har Joel Kinnaman derfor nu anmodet – og fået godkendt – et polititilhold mod Gabriella Magnusson.

Joel Kinnaman med sin modelkæreste, Kelly Gale. Foto: Caroline Brehman Vis mere Joel Kinnaman med sin modelkæreste, Kelly Gale. Foto: Caroline Brehman

Han påstår nemlig, at Gabriella Magnusson blot er en løgnagtig og frustreret kvinde, der er rasende over, at han ikke havde lyst til at fortsætte kontakten med hende efter deres korte romance.

Ifølge Joel Kinnaman mødte han kvinden i 2017, mens hun forsøgte at slå i gennem som model og skuespiller.

De to havde – ifølge Joel Kinnaman – sex med begges samtykke i december 2018, hvorefter hun angiveligt skal være begyndt at chikanere skuespilleren.

Joel Kinnaman hævder, at kvinden blev sur over, at han ikke lod hende overnatte hos ham, efter de havde haft sex.

Hun begyndte angiveligt efterfølgende at sende ham seksuelle billeder og videoer, som han påstår at have ignoreret.

Da han efterfølgende også blokerede hende, skal chikanen have eskaleret.

Ifølge Joel Kinnaman har kvinden blandt andet truet ham med at gøre skade på sig selv og andre, mens hun ligeledes skal have forsøgt at afpresse ham ved at true med at anmelde ham for voldtægt.

Her slutter sagen dog slet ikke.

Joel Kinnaman (højre) med 'Suicide Squad'-kollegaerne, Viola Davis, Will Smith, Margot Robbie og Jared Leto. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Joel Kinnaman (højre) med 'Suicide Squad'-kollegaerne, Viola Davis, Will Smith, Margot Robbie og Jared Leto. Foto: ANDREW KELLY

Skuespilleren hævder nemlig også, at hans manager i sidste måned mødtes med kvinden for at tale hende til fornuft.

Her skal hun være dukket op sammen med sin bror, der angiveligt var bevæbnet med en riffel, som han på et tidspunkt skal have rettet mod manageren.

TMZ har forsøgt at få en kommentar fra kvinden, men det er i skrivende stund ikke lykkedes dem. Hun understreger dog gentagne gange på sociale medier, at hun mener, der var tale om voldtægt dengang.

Ikke desto mindre viste Joel Kinnaman tilsyneladende så mange beviser for sine påstande, at han indtil videre har fået godkendt et midlertidigt polititilhold.



Det betyder, at kvinden skal holde sig mindst 100 meter fra ham, mens hun ligeledes ikke må kontakte ham på nogen måde.