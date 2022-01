Det vakte opsigt, da en stribe verdenskendte skuespillere i marts 2020 lancerede en musikvideo, hvor de i fællesskab sang John Lennons berømte hit 'Imagine' fra 1971.

»Vi er i det sammen, vi kommer igennem det sammen«, lød budskabet fra en stribe berømtheder, anført af den israelske skuespiller Gal Gadot, som en respons på den første verdensomspændende coronanedlukning.

Videoen nåede da også et kæmpestort publikum på YouTube, men modtagelsen i offentligheden blev ikke som planlagt.

Langtfra.

Tonedøvt, skreg masser af seere, og videoen endte med at blive gjort til grin på sociale medier.

Nu indrømmer den israelske stjerneskuespiller Gal Gadot da også, at videoen ramte skævt. Også selvom intentionerne altså var gode.

»Videoen kom for tidligt. Det var ikke den rigtige timing, og det var ikke den rette idé. Det var smagløst«, siger Gal Gadot således til magasinet InStyle.

»Nogle gange rammer man ikke bulls eye«, tilføjer superstjernen.

I oktober 2021 viste Gal Gadot, at hun var i stand til at se virakken fra den sjove side, da hun i forbindelse med modtagelsen af en pris ved Elle's Women in Hollywood sang et par linjer af sangen på scenen.

Sammen med initiativtager Gal Gadot deltog blandt andre stjerner som Kristen Wiig, Mark Ruffalo, Will Ferrell, Amy Adams og Norah Jones.

Du kan se Gal Gadot og alle de andre stjerner i den berygtede video herover.