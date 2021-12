Den amerikanske entertainer 'Steve-O' vækker opsigt nok en gang.

For nu har den 47-årige entertainer, hvis borgerlige navn er Stephen Gilchrist Glover, som er bedst kendt for sine smertefulde stunts i 'Jackass', lanceret sin egen hjemmeside med pornografisk materiale. Det skriver PageSix.

»Denne hjemmeside indeholder alt mit ucensureret materiale, og det er der en del af,« siger 'Steve-O'.

Hjemmesiden hedder Steve-O Raw, og det første man opdager, når man klikker ind på hjemmesiden, er en nøgen 'Steve-O', som ligger i en stor kokosnød.

Han oplyser, når man først har oprettet sin konto på hjemmesiden, så er der adgang til alt det indhold, der ligger på hjemmesiden.

»På OnlyFans skal du betale for hver enkelte produkt på hjemmesiden. Det skal du ikke hos mig,« siger 'Steve-O'.

Hjemmesiden lover indhold, som er blevet fjernet fra andre platforme og indhold fra 'Jackass', som ikke er vist i offentligheden før.

»Jeg blev træt af at komme i problemer med de sociale medier, fordi jeg overskred deres retningslinjer,« siger 'Steve-O' og tilføjer.

»Jeg er så glad for, at jeg endelig kan vise indhold, som jeg er synes er sjovt uden at komme i problemer.«

Hvis du skulle være fristet til at oprette en konto på den 'Steve-O's' nye hjemmeside, så kan fås for den nette sum af 65 kroner per måned.