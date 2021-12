»Vi bevæger os mere og mere mod et diktatur, der ikke tillader os frihed og adgang til rigtig og forkert information. Jeg kan næsten ikke bære det mere.«

Sådan skriver den danske sanger Medina i den første af tre stories på sin Instagram, der omhandler corona.

Her deler hun også en officiel besked fra Det Hvide Hus og Joe Biden, USAs præsident, der blev udsendt i denne weekend.

»De uvaccinerede går en vinter med alvorlig sygdom og død i møde - for både dig selv, din familie og de hospitaler, der muligvis vil blive overfyldt,« sagde Jeff Zients, Det Hvide Hus' covid-koordinator, blandt andet.

Den første story på Medinas Instagram. Vis mere Den første story på Medinas Instagram.

Denne del har Medina markeret med en cirkel, og i sin tekst gør hun det klart, at hun anser det for være en løgn og misinformation.

Men ifølge amerikanske CDC (Centers for Disease Control and Prevention, red.), der kan sammenlignes med Sundhedsstyrelsen herhjemme, er Det Hvide Hus' postulater ikke grebet ud af det rene ingenting.

Det viser CDC's senest opgjorte tal fra oktober, som viser, hvor mange vaccinerede og uvaccinerede, der dør med coronavirus.

2. oktober var det således 4,98 uvaccinerede ud af 100.000 amerikanere, der døde, men tallet var nede på 0,38 for de fuldt vaccineret.

Omregnet betyder, at der i oktober var fem gange højere sandsynlighed for at blive smittet med coronavirus som uvaccineret, mens der var hele 14 gange højere risiko for at dø.

I sin anden ud af de tre stories deler Medina en nylig graf fra danske SSI (Statens Serum Institut, red.), der viser, at dem, der har været smittet og er blevet vaccineret har den længste periode med immunitet. Herefter kommer dem, der har været smittet, men ikke er vaccineret. Og endelig kommer de vaccinerede, der ikke har været smittet.

I den tredje story skriver hun, at »det her føles forkert« og fortsætter med:

»Men det må man ikke sige eller føle nogen steder!!! De vil hellere have, at vi holder mund. Det er noget af det sværeste.«

Den anden story på Medinas Instagram. Vis mere Den anden story på Medinas Instagram.

B.T. har kontaktet Medinas manager for at høre, om hun vil uddybe sine synspunkter, men der er endnu ikke kommet svar.

B.T. ville blandt andet gerne vide:

Hvorfor en udmelding fra den amerikanske regering får hende til at føle, at hun næsten bor i diktatur, når hun ikke bor i USA, men derimod i Danmark.

Hvad det er, hun mener, der løgn og manipulation.

Hvorfor hun blander en udmelding fra den amerikanske regering og en graf fra danske SSI sammen.

Hvad det er, hun mener, hun ikke må sige.

Den tredje story på Medinas Instagram. Vis mere Den tredje story på Medinas Instagram.

Tilbage i april i 2020, da corona fortsat var en relativ ny ting i danskernes ordforråd, gav Medina et stort interview til B.T.

Dengang var der andre positive toner i forhold til myndighederne, som ellers satte en stopper for hendes forårsturné med landets første nedlukning.

»Jeg har fuld respekt for myndighedernes beslutning, og der var slet ingen tvivl om at tage nogle chancer. Men jeg må indrømme, at jeg blev ked af at finde ud af, at der er utrolig længe til, at jeg skal spille min næste koncert,« sagde hun.

B.T. har tidligere talt med Vincent Hendricks, professor og leder af Center for Informations- og Boblestudier ved Københavns Universitet, om betydningen af kendisser, der spreder mulig misinformation om corona.

»Der er en reel fare for, at nogle af følgerne sender det videre i deres netværk, og jo mere en historie bliver hvidvasket, jo mere bliver det til en robust fortælling. Og folk har det jo med at beholde fortællinger, til når de skal handle.«