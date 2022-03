Forleden afslørede en glad tv-vært Steen Langeberg, at han skal være far for tredje gang.

Hans hustru Juliane Langeberg venter nemlig en lille pige til maj, som bliver lillesøster til ægteparrets syvårige datter Maja og femårige søn Christian.

Nu fortæller Steen Langeberg til B.T., at parrets kommende datter får lov til at fuldende den lille nordsjællandske familie.

»Jeg tænker, vi lukker den på tre børn,« siger Steen Langeberg med et grin ig tilføjer:

»Selvom 'Far til Fire' selvfølgelig har noget swung over sig!«

Men når familien Langeberg om to måneders tid går fra fire til fem medlemmer, så anser de familien som værende komplet.

»Man skal også stoppe, mens legen er god og være taknemmelig over, at vi har haft så nemt ved at få børn – og vi bliver jo heller ikke yngre,« forklarer den 45-årige 'Go' Morgen Danmark'-vært.

Den nuværende graviditet går heldigvis også lige præcis, som den skal.

»Alle har det godt – både min kone og den lille pige i hendes mave,« forsikrer Steen Langeberg.

Ægteparret har også et navn klar til den lille pige.

»Vi har talt om, at hun skal hedde Karen, fordi Julianes bedstemor hed Karen-Margrethe og var verdens sejeste kvinde. Vi har også med de andre to børn kigget lidt til personer i familiehistorien, når vi skulle finde et navn,« forklarer 'Jo færre jo bedre'-quizværten.

Parrets datter Maja er nemlig opkaldt efter Steen Langebergs moster, mens sønnen Christian har fået samme navn som både sin farfar og morfar.