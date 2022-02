Bemærkede du det diskrete ukrainske flag på Sofie Lindes kind i årets første 'X Factor'-liveshow?

Den 32-årige tv-vært, der i år gør comeback i 'X Factor', efter at hun sidste år var på barsel, havde fredag aften valgt at sende sin støtte til det krigsramte folk i Ukraine ved at male Ukraines blå-gule flag på den ene kind.

»Verden befinder sig et fucked op sted lige nu,« fortæller Sofie Linde, da B.T. efter udsendelsen spørger ind til flaget.

»Alt hvad man foretager sig føles meningsløst i den kontekst, vi lever i. Når du står op om morgenen og krammer dine unger, føles det forkælet,« fortæller hun blandt andet videre og tilføjer:

X Factor-liveshow i Brøndby fredag den 25. februar 2022 Foto: Martin Sylvest Vis mere X Factor-liveshow i Brøndby fredag den 25. februar 2022 Foto: Martin Sylvest

»Jeg begræder alt, hvad der foregår og har ikke ord nok til det.«

Sofie Linde forklarer, at 'X Factor' som bekendt er et familieprogram, hvor det kan være svært at tale om krig.

»Vi har ikke et sprog (I 'X Factor', red.,), hvor vi kan italesætte en støtte til det ukrainske folk. Der er også små børn, der ser med, så hvordan løser man den opgave? Det blev så et flag på kinden.«

Sofie Linde fortæller videre, at det føles mærkeligt at stå på scenen som vært i et stort ofte muntert underholdningsprogram, men hun synes det er godt, at TV 2 holder fast i at sende 'X Factor'.

Vært Sofie Linde. X Factor-liveshow i Brøndby fredag den 25. februar 2022 (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere Vært Sofie Linde. X Factor-liveshow i Brøndby fredag den 25. februar 2022 (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

»De programmer, der skal dække Ukraine, dækker Ukraine. Og de programmer der gør det her skal holde en form for normalitet og stabilitet i en fuldstændig sindssyg verden og hverdag, der er lige nu.«

Hun fortæller videre:

»Jeg tror rigtig mange - særligt voksne - er tonserpåvirket af det. Jeg er mega berørt af det!«

Sofie Linde synes derfor. at et lille flag på kinden var en fin måde at markere sin støtte - og så holde det ved det.

»Jeg synes, det havde været forkert andet,« forklarer hun og tilføjer:

»For hvis man havde lukket op for en snak, skal der også være tid til det. Af respekt for at der er mennesker, der flygter, og folk der overnatter på metrostationer, så skal det gøres ordentligt. Det tror jeg ikke, vi har ikke plads, omfang eller evner til at gøre på den rigtige måde. Så det er også at kende sin plads og sine evner.«

Du kan læse meget mere om årets første 'X Factor'-liveshow HER.