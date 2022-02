B.T. fælder dom over årets første 'X Factor'-liveshow, hvor Sofie Linde gjorde stærkt comeback, Kwamie Liv debuterede som dommer og Thomas Blachman flere gange blev sat underholdende på plads.

Det kan godt blive et interessant 'X Factor'-forår.

Selvom årets første liveshow ikke bød på de store musikalske overraskelser eller uforglemmelige øjeblikke, virker Martin Jensen og Thomas Blachman så kamplystne, at det ender med at smitte af på ellers lidt småkedelige Kwamie Liv.

Jeg tror, Sofie Linde - der fint markerede sig politisk med et diskret Ukraine-flag på kinden - kommer på overarbejde i år. Her følger B.T.s dom over første liveshow:

Debutanten Kwamie Liv skal passe på med, at hun ikke bliver for anonym.

Hun er sød og konstruktiv, og det er også gode træk i den 'virkelige verden', men i 'X Factor'-studiet vil vi se action, og der har hun det ofte med at trække tempoet kedeligt ned.

Men der er håb for fremtiden.

Efter en træg start viste hun pludselig tænder, da hun angreb Blachman for at give sin unge sanger Mads en sang om stoffer, ligesom hendes overraksende valg af joker-duoen Lorenzo og Charlo kan vise sig at blive årets store 'X Factor'-darlings.

Blachman, Blachman, Blachman...

Det er i år hans 14. sæson som dommer, og 'X Factor-dinosauren er nu gået ind i en ny tidsalder, hvor det ikke længere er tilladt at kommentere deltagernes udseende eller afbryde sine meddommere, hvilket han skal lære at arbejde med.

Han har en lille perle i sin unge sanger Mads, der lavede aftenens mest excentriske, men også cool optræden, og det skal nok bære dem begge langt.

Jeg kritiserede ham sidste år for at virke lidt metaltræt, men trods skæld ud fra Sofie Linde, virker han dejlig kamplysten, og det kan godt blive underholdende.

Martin Jensen ligner en mand, der er træt af at tabe.

Sidste år sad han uden deltagere i finalen, og det kunne i aften mærkes fra første fløjt, hvor han straks gik i kødet på især Thomas Blachmans sangvalg til stor glæde for 'X Factor'-fans med hang til drama.

Martin Jensens egne deltagere ligner ironisk nok endnu ikke et vinderhold, men han tør sige sin kontante mening, og det bør belønnes.

Men altså. To ud af tre deltagere i farezonen på første aften. Det er skidt. Og nå ja, farvel til Oscar-drengene.