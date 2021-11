Det er noget af det smukkeste i verden at bringe et andet menneske til verden, men for Alyssa Milano føltes det også som at blive seksuelt misbrugt at skulle føde et barn.

Den 48-årige skuespillerinde har to børn, datteren Elizabella og sønnen Milo på henholdsvis syv og ti år.

Men især fødslen af hendes første barn gav hende minder om en traumatiserende oplevelse, som den tidligere 'Heksene fra Warren Manor'-stjerne blev udsat for som teenager.

Her blev hun nemlig misbrugt seksuelt.



»Jeg gik til psykolog efter fødslen af Milo, og så huskede jeg tilbage på øjeblikket, hvor jeg blev holdt nede, og der blev gjort ting ved mig, som jeg ikke ville have,« siger hun i podcasten 'Me Becoming Mom'.

Skuespillerinden Alyssa Milano. Foto: LISA O'CONNOR Vis mere Skuespillerinden Alyssa Milano. Foto: LISA O'CONNOR

»Det føltes meget ligesom at blive seksuelt misbrugt. Det satte gang i en masse minder, som jeg troede, jeg havde bearbejdet,« fortsætter hun.

Alyssa Milano fortæller i podcasten, at hun har lidt af posttraumatisk stress siden overgrebet.

»Jeg tror, at alle, som har oplevet noget traumatisk, har øjeblikke, hvor de føler, at de har det fint, men så kommer der øjeblikke, hvor man finder ud af, at man bare har gemt minderne væk, så ingen kunne se dem, eller så man ikke selv kunne føle dem.«

Skuespillerinden påpeger, at det især var det faktum, at mange personer havde 'adgang' til hendes vagina under fødslen, der gjorde hende utilpas.

»Jeg kunne ikke forstå, hvorfor det føltes så velkendt. Jeg havde aldrig født en baby før, så jeg forstod ikke, hvorfor den krænkende følelse var så velkendt for mig.«

Første gang Alyssa Milano fortalte åbent om at være blevet seksuelt misbrugt var i 2018, hvor hun var en stor årsag til, at #MeToo-kampagnen gik viralt over hele verden.

Hun var nemlig en af de første kendisser til at opfordre kvinder til at bruge hashtagget, hvis de havde været udsat for sexchikane eller seksuelle krænkelser.

Siden har hun blandt deltaget aktivt i diverse #MeToo-relaterede begivenheder, og hun har også sexstrejket mod stram abortlovgivning.