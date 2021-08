Den amerikanske skuespiller og filmproducent Jay Pickett er død.

Jay Pickett døde i fredags under indspilningen af sin nye film 'Treasure Valley', hvor han havde fået tildelt hovedrollen.

Det bekræfter filminstruktøren Travis Mills i et opslag på filmens officielle Facebook-side.

»Mange af jer har allerede hørt om den tragedie, der skete i fredags. Jay Pickett, vores førende mand, forfatter, producent og skaber af denne film gik pludselig bort, mens vi var på settet for at forberede en scene,« skriver han.

Ingen officiel dødsårsag

I opslaget står der desuden, at der ikke er en officiel forklaring på dødsårsagen, men at man formoder, at Jay Pickett fik et hjerteanfald på settet.

»Alle tilstedeværende prøvede at holde ham i live. Vores hjerter er knuste, og vi sørger sammen med hans familie, som er lige så knuste over denne chokerende tragedie,« skriver Travis Mills i opslaget.

Jay Pickett startede sin skuespillerkarriere i slutningen af 80erne, men fik for alvor sit gennembrud i 1991, da han landede rollen som 'Dr. Chip Lakin' i sæbeoperaen 'Days of Our Lives'.

Siden da har Pickett medvirket i et utal af film og serier, men senest vil han dog blive husket for rollen som 'Kennedy' i filmen 'A Soldier's Revenge' fra 2020 samt hans medvirken i tv-programmer som 'Desparate Housewifes', 'NCIS: Los Angeles' samt thriller-serien 'Dexter'.

Jay Pickett blev 60 år gammel og efterlader sig sin kone samt tre børn.