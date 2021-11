16. november skal danskerne til stemmeurnerne.

Det gælder også de kendte, så herunder har vi samlet de kendte danskere, der gerne ville offentliggøre, hvor de allerede har eller har tænkt sig at sætte deres kryds.

'Den store bagedyst'-stjerne Rosa Kildahl

Skive Kommune – Region Midtjylland

»Jeg har nogle principper om, at jeg helst vil stemme på en lokalpolitiker, hvis der er én, jeg kan stå inde for, og det er der som regel. Jeg ville også gerne have, det var en kvinde. Så vil jeg også gerne stemme liberalt, hvis det er muligt, men det er ikke så afgørende, når det er kommunalpolitik. Så jeg stemmer på Venstre-damen Goska Rasmussen (V), som bor her i Glyngøre. Jeg stemte også på hende til sidste valg, og jeg synes, hun har gjort det udmærket.«

»Jeg stemmer på samme måde til regionsrådsvalget, men der kender jeg ikke kandidaterne så indgående. Men der er en nogenlunde lokal kandidat, hvor jeg kender familien, og så er det vigtigt, at hun er en kvinde. Hun hedder Betina Bugge (V).«

Tv-vært Bubber

Gentofte Kommune – Region Hovedstaden

»Jeg er meget humanistisk og har mine overbevisninger om, at vi skal passe på miljøet og sørge for at maskerne i samfundet ikke er så store, at folk falder igennem. Uretfærdigheden og uligheden er det største problem, vi står over for. Men samtidig hader jeg, at skattetrykket er så højt, og at der er så enormt meget inkompetence i den politiske verden. Men jeg stemmer ikke blankt, for så går stemmen jo bare til de største partier, og det er heller ikke lige det fede. Jeg er nødt til at gå på kompromis og så tænke på fremtiden og på mine børn.«

'Årgang 0'-stjerne Rachel Ellebye

Københavns Kommune – Region Hovedstaden

»Jeg stemmer på Enhedslisten til kommunalvalget og på SF til regionalvalget. Jeg har valgt at stemme personligt i år, ligesom jeg gjorde ved Folketingsvalget i 2019. Jeg stemmer på partier, der har fokus på klima, miljø og unges trivsel, og jeg glæder mig utrolig meget til at skulle stemme!«

Skuespiller Pia Rosenbaum. Foto: Nikolai Linares Vis mere Skuespiller Pia Rosenbaum. Foto: Nikolai Linares

Skuespiller Pia Rosenbaum

Frederiksberg Kommune – Region Hovedstaden

»Selvfølgelig stemmer jeg, og selvom jeg bor i en konservativ kommune, så kunne jeg ikke drømme om andet end at stemme rødt – mere vil jeg ikke sige, thi det er en privatsag.«

Designer Jim Lyngvild

Faaborg-Midtfyn Kommune – Region Syddanmark

»Jeg plejer faktisk ofte at stemme blankt, fordi jeg skifter jo mening, som vinden blæser. Men jeg mener, at man skal stemme.«

»Men nu har jeg et parti i tankerne, og det er Konservative. Jeg er personlig ven med Thomas Ingemansen (K) fra Faaborg, så mit valg bliver ham, men det er mere partiet, jeg stemmer på. Jeg har været medlem af Konservative i fire år, og jeg meldte mig ind i sin tid, fordi jeg tænkte, det var dem, der kunne gøre mindst skade, for de var jo så små, men det har ændret sig siden. Nu har de jo muskler, så det kan godt være, jeg skal til at søge nye græsgange, for det er sjovest at stemme på nogen, der er i modvind og har brug for min stemme.«

»Til regionsrådsvalget stemmer jeg på Stephanie Lose (V), fordi hun er fuldstændig fantastisk. Hun er så kedelig, at man er ved at dø af at kigge på hende, men hun er så dygtig.«

Kogebogsforfatter Louisa Lorang

Københavns Kommune – Region Hovedstaden

»Jeg stemmer i den grad. Jeg er ikke super politisk, men jeg kan afsløre, at jeg stemmer på et parti med en god miljøpolitik. Hvilket deler jeg ikke.«

Asger Aamund, erhvervsleder og debattør. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Asger Aamund, erhvervsleder og debattør. Foto: Thomas Lekfeldt

Erhvervsmand Asger Aamund

Gentofte Kommune – Region Hovedstaden

»Det blev den tidligere borgmester Hans Toft til Regionsrådet. Og så synes jeg, at Nye Borgerlige skulle have en chance i kommunalpolitikken.«

'De unge mødre'-deltager Luna Munk

Randers Kommune – Region Midtjylland

»Jeg har brevstemt torsdag, da jeg skulle have siddet hele dagen som valgtilforordnet. Desværre blev vi ramt af omgangssyge herhjemme. Men jeg stemmer jo selvfølgelig på mit eget parti, Velfærdslisten her i Randers, som jeg også er opstillet for her til kommunalvalget. Jeg stemmer på listen, da vi er listeopstillet, og det for mig handler om, at vi får mest mulig indflydelse i Randers og kan hjælpe flest borgere.«

»Til Regionsrådsvalget har jeg stemt på Kommunisterne. Jeg plejede at stemme Enhedslisten, men jeg kan ikke længere bakke op om et parti, der støtter vores regering, som de gør.«

Skuespiller Merete Mærkedahl

Lejre Kommune – Region Sjælland

»Jeg har stemt på to kandidater fra SF, der begge vil kæmpe for de mærkesager, som jeg synes er rigtig vigtige lige nu: Klima, bedre normering i børneinstitutioner, kortere skoledage, afskaffelse af nationale test, fokus på at få forståelse for det enkelte menneske tilbage i den offentlige sektor samt tillid frem for kontrol.«

Skuespiller Claes Bang. Foto: Mathias Svold Vis mere Skuespiller Claes Bang. Foto: Mathias Svold

Skuespiller Claes Bang

Frederiksberg Kommune – Region Hovedstaden

»Jeg er i England og kom for sent på ambassaden til at brevstemme. Virkelig dårligt og noget sjusk fra min side.«

Smykkedesigner Mai Manniche

Gentofte Kommune – Region Hovedstaden

»Selvfølgelig stemmer jeg – det er vores ansvar i et demokrati, at vi tager stilling og sætter et kryds hos dem, vi deler værdier med, og som vi tror på i forhold til, at de vil kæmpe for at skabe rammerne for det bedste samfund og fællesskabet. Jeg stemmer på Liberal Alliance.«

»Jeg giver ikke en krone for dem, der ikke stemmer og siger, der ikke er nogen, der har samme værdier, det er for dumt at sige. Man må finde dem, der har flest fælles værdier med en selv og så acceptere nogle forskelle. Det er ikke o.k. IKKE at stemme.«

Dj og radiovært Dan Rachlin

Hørsholm Kommune – Region Hovedstaden

»Jeg stemmer på Hørsholms konservative borgmester Morten Slotved (K). Uagtet, at jeg ALDRIG kunne finde på at stemme konservativt i landsvalg. Han er synlig, engageret og en god fyr. Regionsvalget bliver en lidt mere impulsiv beslutning, men jeg stemmer altid til den blå side.«

'Forsidefruer'-stjerne Gunnvør Dalsgaard

Københavns Kommune – Region Hovedstaden

»Jeg stemmer selvfølgelig, det ser jeg som både en pligt og et privilegium, når man er borger i et demokrati. For mig handler demokrati om at deltage og forsøge at gøre en forskel, og man kan med sin stemme være med til at skabe et mere velfungerende samfund. Jeg stemmer på Radikale Venstre begge gange, fordi det er dem, jeg er mest enig med.«