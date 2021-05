Knap fem år.

Så lang tid har krimiforfatteren Jussi Adler-Olsen haft nøglerne til en næsten 330 kvadratmeter stor pragtvilla i den københavnske bydel Valby.

Den tid kan dog meget vel være ved at være forbi, for faderen til de populære 'Afdeling Q'-bøger har nemlig lige sat hjemmet til salg for et stor millionbeløb.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Foto: Paulun Bolig Frederiksberg

Du skal således være god for intet mindre end 25 millioner kroner, hvis du skal have dit navn på skødet til den næsten 100 år gamle murermestervilla.

For det beløb får du ni værelser, der, ifølge salgsopstillingen hos Paulun Boligs afdeling på Frederiksberg, er blevet istandsat med respekt for de oprindelige detaljer, der blandt andet tæller herskabelige stuer og flere karnapper.

Selv købte Jussi Adler-Olsen villaen tilbage i 2016 for 12,5 millioner kroner, men nu skal der altså over 10 millioner kroner mere til, hvis du skal købe den her i 2021, hvor huspriserne i særligt København er eksploderet.

Ifølge Boliga.dk er de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for villaer og rækkehuse i Københavns Kommune steget 16 procent bare fra 1. maj sidste år til samme dag i år, så de udbudte huse i hovedstadskommunen nu koster lige over 54.300 kroner for en enkelt kvadratmeter.

Der skal dog lige lidt mere til for at erhverve sig en kvadratmeter i Adler-Olsens villa, hvor priskiltet på 25 millioner kroner resulterer i en kvadratmeterpris på knap 76.000 kroner.

