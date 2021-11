I sidste måned fortalte Sarah Grünewald, at hun ikke havde fået coronavaccinen.

Det skyldtes, at den 37-årige tv-vært i marts måned havde corona, og at hun derfor med et års immunitet ikke »havde set nogen grund til at blive vaccineret«.

Men nu har Sarah Grünewald fundet en grund.

»Jeg har fået mit første stik for to-tre uger siden,« fortæller 'Vild med dans'-værten til B.T.

»Det var, fordi vi har overvejet, at vi rigtigt gerne vil ud og rejse til nytår, og mit immunitetscoronapas gælder jo tolv måneder i Danmark, men kun seks måneder i udlandet. Så jeg ville gerne være vaccineret, så vi kan komme afsted, og så kunne det passe med, at jeg har coronapas til den tid,« begrunder hun.

Det var i forbindelse med en ferie til Spanien i sidste måned med sin mor Anne og sin femårige søn Louis, at Sarah Grünewald i første omgang blev opmærksom på reglerne i udlandet.

Derfor sagde hun allerede dengang til B.T., at en ny rejse kunne være årsagen til, hun ville lade sig vaccinere.

Nu har regeringen på mandagens pressemøde også foreslået, at man skal genindføre coronapasset.

Derfor er der nu endnu en fordel ved at blive stukket for den snarligt fuldt vaccinerede tv-vært.

»Jeg skal have mit andet stik om en uge, så det bliver godt, nu, man også skal til at vise coronapas,« fortæller Grünewald.

På regeringens pressemøde understregede statsminister Mette Frederiksen ikke mindst, at dem, der ikke er vaccinerede, bærer ansvaret for hele det danske samfund lige nu.

Den gruppe har Sarah Grünewald længe tilhørt, og det er hun lidt flov over nu.

»Det har ikke været aktuelt for mig at blive vaccineret, før jeg skulle ud at rejse. Måske er det mig, der har været naiv eller egoistisk, men jeg følte ikke et behov for at blive vaccineret før, fordi jeg har haft et gyldigt coronapas i Danmark, og jeg tænkte, det var fint,« indrømmer Sarah Grünewald.

Den 37-årige tv-vært blev smittet med corona tilbage i marts.

Det var en hård omgang med blandt andet feber og andre influenzalignende symptomer, men også senfølger, som Grünewald kom i vælten for at lovprise alternativ behandlingsform for.