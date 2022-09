Lyt til artiklen

Det var på et personligt plan hårdt for Sarah Grünewald at medvirke i TV 2's tv-program 'Hvem holder masken'.

Programmet, der blev sendt i foråret, går som bekendt ud på, at en række kendte danskere klæder sig ud som forskellige figurer, mens de synger en sang, hvorefter seerne så skal gætte, hvem der gemmer sig 'bag masken'.

Man skulle tro, at deltagerne fik lov til at tale om deres medvirken med de nærmeste på hjemmefronten, men det må de ikke - og det var noget af en udfordring for Sarah Grünewald.

Du har måske allerede set den søde video fra maj, hvor det går op for 'Vild med dans'-værtens seksårige søn Louis, at det er hans mor, der gemmer sig inde i 'Hvem holder maskens' citron-figur.

»Jeg følte lidt, at jeg løj over for ham, hvilket jeg jo egentlig også gjorde, og det var vildt ubehageligt,« forklarede Sarah Grünewald dengang til B.T..

Nu fortæller hun videre, at det også var hårdt at holde sin medvirken i programmet hemmelig for sin kæreste Benjamin, der ikke kunne forstå, at hun hele tiden skulle på 'arbejde'.

»Jeg skulle holde det hemmeligt i fire uger. Det er lang tid. Man har mange optagelser og er meget ude til sangcoach og alt muligt. Jeg sagde, jeg var på arbejde, men jeg begyndte at glemme mine egne løgnehistorier,« fortæller Sarah Grünewald, der tilføjer:

»Jeg er vanvittig dårlig til at lyve, så kan kunne ikke forstå, at jeg lige pludselig skulle på arbejde igen, når jeg lige havde været der. Det var noget værre roderi.«

Sarah Grünewald synes det var svært at holde det hememeligt for sin kæreste at hun var med i 'Hvem holder masken'. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Sarah Grünewald synes det var svært at holde det hememeligt for sin kæreste at hun var med i 'Hvem holder masken'. Foto: Ida Marie Odgaard

Sarah Grünewald fortæller, at hendes kæreste aldrig fattede mistanke, men til sidst syntes, at det hele virkede lidt underligt.

»Det er ikke rart for mig at holde noget hemmeligt for min kæreste. Jeg er vanvittig transparent,« forklarer hun og tilføjer, at hun sidst bad TV 2 om lov til at fortælle det hele til kæresten, så han kunne hjælpe hende med sangtræningen.

»Han laver selv musik, så jeg nåede til et punkt, hvor jeg var så langt i 'Hvem holder masken', hvor jeg tænkte, at han var nødt til at hjælpe mig,« fortæller Sarah Grünewald, der nåede til semifinalen i programmet, der blev vundet af skuespiller og tv-vært Pelle Emil Hebsgaard.

Se Sarah Grünewald fortælle om sin hemmelig i videoen øverst.

