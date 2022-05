Lyt til artiklen

I weekenden er en video af Sarah Grünewald og hendes seksårige søn Louis gået viralt.

Mere end 200.000 gange er videoen blevet set, hvor tv-værten overrasker sønnen med, at det er hende, der gemmer sig inde i Citron, som røg ud af sønnens yndlingsprogram 'Hvem holder masken?' i fredags.

»Jeg var faktisk rigtig meget i tvivl, om jeg skulle fortælle ham det, da vi havde set et par programmer af det. Fordi jeg følte lidt, at jeg løj over for ham, hvilket jeg jo egentligt også gjorde, og det var vildt ubehageligt,« indrømmer Sarah Grünewald overfor B.T.

Men det er heller ikke nemt at bede en seksårig holde på en hemmelighed.

Fredag blev det afsløret, at det er Sarah Grünewald, der gemte sig bag Citron i 'Hvem holder masken?', da hun røg ud lige inden semifinalen. Vis mere Fredag blev det afsløret, at det er Sarah Grünewald, der gemte sig bag Citron i 'Hvem holder masken?', da hun røg ud lige inden semifinalen.

Så Sarah Grünewald besluttede at trække pinen ud. Selv da Louis selv spurgte, om hun var med i programmet, lød svaret nej.

»Louis var jo ikke særlig imponeret over Citron og syntes faktisk, at Citron var ret dårlig. Derfor havde jeg det lidt skidt, fordi jeg ved, at hvis Louis havde vidst, at det var mig, der var inde i Citron, så havde han jo givet mig al opbakning i hele verden. Så jeg følte lidt, at jeg tog røven på ham på en ikke så fed måde.«

Hun og sønnen fulgte allerede med i den første sæson af TV 2-programmet, hvor kendte danskere optræder iført fuldt kostume, mens danskerne – og programmets detektiver – skal forsøge at gætte, hvem der gemmer sig bag.

Men det var ikke for sønnens skyld, men derimod for at »rykke nogle grænser«, at Sarah Grünewald besluttede sig for at give en forsmag på den livslange musikalitet, hun ellers gerne holder privat.

Sarah Grünewald er tv-vært og skuespiller, og nu også afsløret som Citron i 'Hvem holder masken?' - en hemmelighed, hun længe holdte overfor sin søn, selvom det var ubehageligt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sarah Grünewald er tv-vært og skuespiller, og nu også afsløret som Citron i 'Hvem holder masken?' - en hemmelighed, hun længe holdte overfor sin søn, selvom det var ubehageligt. Foto: Bax Lindhardt

Fredag røg hun så ud af sangkonkurrencen, hvorfor hun i programmet måtte tage masken af og blev afsløret som kvinden bag Citron.

Til hendes søn Louis store overraskelse og fornøjelse.

»Mor! Sarah Grünewald! Ej, ej, what?« lyder det storgrinende fra den 6-årige søn, hvis reaktion man kan se i videoen, som Grünewald delte – og som du kan se i videoen øverst i artiklen.

I videoen kan man også se, hvordan Sarah Grünewald heller ikke selv kan lade være med at smile og grine over den søde reaktion.

»Det var så dejligt! Han er bare skide sød, og han er sådan en glad dreng. Han var også vildt stolt, og så havde han jo bare 350.000 spørgsmål efterfølgende, og nu vil han gerne være Citron til fastelavn, og vi skal lave hans eget kostume,« siger tv-værten til slut og griner igen.