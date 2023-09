36 procent. Så mange podcastlyttere har det populære DR-program 'Sara & Monopol' tabt, siden DR i foråret forsøgte sig med en ny taktik.

DR-chef er dog ikke bekymret.

Ifølge Tine Godsk Hansen, der er chef for DR Lyd, havde man nemlig forventet en nedgang, fortæller hun til Journalisten.



»Det er for tidligt at sige, at det er en succes, men vi er på det spor, som vi regnede med. Vi har hele tiden vidst, at vi ville tabe dækning på den korte bane. Men det er ikke mere, end vi har forventet, og vi kan se, at bevægelsen går i den rigtige retning, så vi på sigt kan hente de her lyttere ind igen,« forklarer hun til mediet.

Sara Bro. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sara Bro. Foto: Nils Meilvang

Det var tilbage maj, at DR besluttede, at man ville flytte 'Sara & Monopolet' fra de kommercielle platforme som Podimo over til DR’s egen app 'DR Lyd'.

Det ville man gøre for at fremtidssikre DR’s lydunivers, da teorien var, at programmet også ville kunne hive lyttere hjem til DR’s andre programmer.

Tine Godsk Hansen forklarede dengang i en pressemeddelelse, at det skete af flere årsager.

»Den første er, at vi fremover får svært ved at løse vores public service-opgaver, hvis vi som i dag er afhængige af at udkomme på kommercielle podcast-platforme. De favoriserer i stigende grad betalingsindhold, der gør det svært for lytterne at tilgå indhold fra DR, som de jo allerede har betalt for,« lød det fra Godsk.

Men indtil videre har det altså resulteret i en væsentlig nedgang af lyttere, så programmet nu har 143.000 afspildninger inden for 30 dage.

Hos DR kan man dog glæde sig over, at havdelen af de lyttere, som plejede at lytte til 'Sara & Monopolet' et andet sted end hos DR, nu lytter til det på 'DR Lyd'.