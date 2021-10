»Hun er da lidt buttet, har I bemærket det? Hun har sikkert spist for meget af sin fars mad.«

Sådan lød det fra den 67-årige britiske radiovært Steve Allen, for åben mikrofon, om Gordon Ramsays datter, Mathilda, der også bliver kaldt Tilly.

Men det vil kendiskokkens 19-årige datter altså ikke finde sig i, og nu kalder hun radioværten ud for hans uheldige kommentar.

'Husk på, at ord kan såre, og når alt kommer til alt, så er jeg kun 19 år,' skriver hun i et opslag på sin Instagram-profil.

Tilly Ramsay, der lige nu er aktuel i den australske version af 'Celebrity Masterchef' og den britiske udgave af 'Vild med dans', 'Strictly Dancing', ved godt, at det kan have sine konsekvenser at være et offentligt ansigt.

I opslaget giver hun desuden udtryk for, at hun godt er klar over, at det ikke vil være den sidste gang, nogen har en holdning til, hvordan hun ser ud.

'Det accepterer jeg, og jeg er ved at lære at acceptere mig selv.'

'Jeg vil dog ikke tolerere mennesker, der synes, det er i orden at kommentere og granske nogens vægt og udseende offentligt,' skriver kendisdatteren.