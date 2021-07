Så er der kærlighed i luften hos sangerinden Adele, som blev skilt tidligere på året.

I hvert fald hvis man skal tro amerikanske medier, som mener at vide, at den Grammy-vindende stjerne er begyndt at danne par med ingen andre end basketstjernen LeBron James' agent, Rich Paul.

Rygterne er opstået, efter at Adele i weekenden for en sjælden gangs skyldt deltog ved en offentlig begivenhed, da hun dukkede op til NBA-finalen mellem Milwaukee og Phoenix.

Ved sin side havde hun, som den kvikke læser nok har gættet, Rich Paul.

Adele og Rich Paul til basketballkampen 17. juli. Foto: Christian Petersen Vis mere Adele og Rich Paul til basketballkampen 17. juli. Foto: Christian Petersen

Ifølge TMZ tog rygterne endnu mere fart efter kampen, hvor ESPN's podcastvært Brian Windhorst skal have kaldt Rich Paul for Adeles kæreste.

»Rich Paul tog sin kæreste med til kampen, hvor de sad ved siden af LeBron. Hans kæreste er Adele,« skal Brian Windhorst have sagt i podcasten og fortsat:

»Det er første gang, de står frem som par i offentligheden, så det her vil blive meget stort i tabloidaviserne i morgen, især i England.«

Hverken Adele selv eller Rich Paul har dog kommenteret rygterne.

Rich Paul er en yderst anerkendt sportsagent, som har repræsenteret adskillige store NBA-stjerner - deriblandt altså LeBron James.

Adele, der har vundet intet mindre en 15 Grammy-priser, gik fra sin eksmand, Simon Konecki, i april 2019.

Det var dog først i år, at skilsmissen gik endeligt i gennem.

Det tidligere ægtepar nåede at være gift i mere end seks år og deler en søn ved navn Angelo.