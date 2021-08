I januar blev rygtet skudt ned, men nu puster nye billeder til ilden.

Dater 40-årige Channing Tatum og 32-årige Zoë Kravitz?

Svaret blafrer fortsat i vinden, men nye billeder af de to på fornøjelsestur i New Yorks East Village har en umisgenkendelig snert af romantik over sig.

Her ses Channing Tatum, der især er kendt fra filmen 'Magic Mike', hvor han giver den gas som mandestripper, på en BMX.

Bag på cyklen står Zoë Kravitz med armene solidt viklet omkring Tatum.

Billederne viser masser af smil og to mennesker, der helt åbenlyst hygger sig i hinandens selskab.

Rygtet om de to stjerner er som sagt ikke nyt. Det opstod allerede kort tid efter, Zoë Kravitz i begyndelsen af året anmodede om at blive skilt fra sin mand, Karl Glusman.

Dengang forlød det dog fra en anonym kilde, at Kravitz, der som bekendt er datter af rockmusikeren Lenny Kravitz, fortsat var single.

Channing Tatum and Zoë Kravitz fuel dating rumors with NYC bike ride https://t.co/P6MYZIj97B pic.twitter.com/8TyzIVbdpt — Page Six (@PageSix) August 19, 2021

At de to allerede skulle have småflirtet i januar passer da heller ikke helt med tidslinjen, som mediet Vulture har fremlagt.

Her skulle de to nemlig have mødt hinanden tilbage i juni på settet til filmen 'Pussy Island' – en film, der både er instrueret og delvist skrevet af Zoë Kravitz.

»Channing var mit førstevalg, det var ham, jeg tænkte på, da jeg skrev karakteren. Jeg vidste bare, fra det jeg havde set i 'Magic Mike' og i hans liveshows, at han var en sand feminist, og jeg havde lyst til at arbejde med en, der er interesseret i at udforske emnet,« har hun tidligere forklaret til Deadline om sit castinvalg af Channing Tatum.

Nu kan det altså se ud til, at hun har fået lidt mere end blot en skuespiller til sin film på krogen.

Zoë Kravitz var en del af HBOs hitserie 'Big Little Lies'. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Zoë Kravitz var en del af HBOs hitserie 'Big Little Lies'. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Hun var da heller ikke bange for allerede ved første møde at sige sin mening om Tatums tøjvalg – mere specifikt fodtøjet.

»Du hun helt direkte fortalte mig, at jeg ikke skulle gå med crocs og var så bestemt omkring det, blev jeg med det samme overbevist, og jeg går aldrig med crocs mere,« har Channing Tatum fortalt om deres første møde.

Det ser umiddelbart ud til, at han har ret – på billederne fra New York er han i hvert fald trukket i et par sneakers af mærket Converse.

Zoë Kravitz er ikke den eneste af de to, der tidligere har været gift.

Således var Channing Tatum i otte år gift med Jenna Dewan. De har sammen en datter, der blev født i 2013. Tatum og Dewan blev skilt i 2018.

Senest har han været i et forhold med musikeren Jessie J.