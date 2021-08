Konflikten mellem Katrine Gisiger og Gustav Salinas fortsætter.

Fredag skulle de – og deres advokater – samles til et retsmøde, hvor domstolen skulle forsøge at mægle mellem de to parter med henblik på at undgå en egentlig retssag. Men grundet sygdom hos Katrine Gisigers advokat er retsmødet nu udskudt på ubestemt sted.

Sagen mellem de to omhandler en satirisk video om Gustav Salinas' fitnessfirma, FitnessNu, som Katrine Gisiger, der arbejder som kognitiv kostvejleder, blev tippet om og delte på sine profiler på de sociale medier 6. august.

Dette fik Gustav Salinas til at fremsætte en række krav, som lød på, at videoen skulle slettes fra alle platforme, at en uforbeholden undskyldning skulle deles på alle platforme og omfatte både Gustav Salinas og hans medarbejdere, og at hun skulle overføre 30.000 kroner i erstatning for brud på ophavsrets- og markedsføringslovgivningen samt 10.000 kroner yderligere til at dække Gustav Salinas' foreløbige advokatudgifter.

Gustav Salinas fik sit folkelige gennembrud som kræsen dater i realityprogrammet 'For lækker til love'. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Gustav Salinas fik sit folkelige gennembrud som kræsen dater i realityprogrammet 'For lækker til love'. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Krav, som Katrine Gisiger har nægtet at imødekomme, og som har ført til, at domstolen nu er involveret.

Udskydelsen af retsmødet efterlader Katrine Gisiger med blandede følelser.

»På den ene side var jeg lettet over, at jeg ikke skulle sidde oppe hele natten til i dag (fredag, red.) og forberede det allersidste, fordi det har været en virkelig hård uge for mig med kursus og klienter, men på den anden side var jeg bare så forberedt og klar,« fortæller hun.

En forberedelse, der blandt andet i løbet af denne uge har bestået i gendelingen af et spørgeskema, hvor folk har haft mulighed for fortælle om deres dårlige oplevelser med onlinecoaching.

»Da jeg talte i går, havde vi allerede fået 298 historier, hvor 92 procent af dem handlede om Gustav.«

»Vi bruger spørgeskemaet for at sikre, at folk taler sandt og ikke bare vil 'være med', fordi de ikke kan lide ham. Derfor skal de underskrive en tro og love-erklæring om, at deres historie passer, og vi skal bruge deres navne, telefonnummer og mails.«

Bevarelsen er dog anonym, i det omfang at det kun er Katrine Gisiger og hendes kæreste, Anders Nedergaard, der kender til respondenternes privatinformationer.

Historierne skal offentliggøres på sociale medier og en hjemmeside som en slags 'alt det, folk ikke tør skrive på Trustpilot’-platform for onlinecoaches.

De foreløbige resultater af de spørgeskemabesvarelser, Katrine Gisiger har modtaget. Vis mere De foreløbige resultater af de spørgeskemabesvarelser, Katrine Gisiger har modtaget.

Men de skal også bruges i den verserende sag mod Gustav Salinas.

»Vi skal fremlægge kritikken over for Gustav og en mægler. Besvarelserne fungerer ikke som beviser, men de giver et indblik i sagen og er med for at sige, hvorfor den satiriske video er berettiget, og hvorfor de ting, der siges i den om Gustavs virksomhed, har hold i virkeligheden.«

B.T. har tidligere spurgt Gustav Salinas om en kommentar til sagen, og hans svar var, at han på nuværende tidspunkt vil lade retten tale.