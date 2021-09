Efter flere ugers forsinkelse blev Kanye Wests nye album, Donda, endelig udgivet sidste søndag.

Det er dog ikke alle, der er lige begejstret for udgivelsen.

To af rapperens kendiskollegaer, henholdsvis Chris Brown og Soulja Boy, er faktisk noget nær rasende over albummet.

Begge blev nemlig droppet i 11. time. Det skriver Page Six.

Chris Brown. Foto: MIKE BLAKE

Ifølge det amerikanske medie kan man høre Chris Browns vokaler på albummets 18. sang, 'New Again'.

Det var dog meningen, at Chris Brown også skulle have sit eget vers i sangen, men det vers er tilsyneladende smidt direkte i skraldespanden.

Og dette er altså ikke blev velmodtaget af Chris Brown, der på sociale medier har kastet skældsord efter Kanye West:

»Kanye er en luder,« har den 32-årige rapper skrevet i en story.

Soulja Boy. Foto: VALERIE MACON

Soulja Boy er en smule mere diplomatisk i sit vredesudbrud mod Kanye West.

Soulja Boy havde ligesom Chris Brown indspillet et vers til Kanye Wests album, men dette vers er heller ikke til at finde på den endelige version.

Dette fik søndag Soulja Boy til at dele en sms-korrespondance mellem ham og Kanye West, hvor de diskuterer det pågældende vers.

Til opslaget skriver Soulja Boy følgende:



»Jeg ryster på hovedet over den skide Kanye. Fortæl ham, at han ikke skal kontakte mig igen.«

This nigga Kanye smh. Tell homie dont hit my phone no more. pic.twitter.com/jAoumHDz4F — Soulja Boy (Draco) (@souljaboy) August 29, 2021

Til TMZ har Soula Boy efterfølgende kaldt Kanye West for en 'kujon, som har spildt hans tid'.

Kanye West har endnu ikke kommenteret kritikken fra sine kendiskollegaer.

Mens Chris Brown og Soulja Boy altså blev droppet af Kanye West i sidste øjeblik, så blev rapperen DaBaby reddet på målstregen.

DaBaby var oprindeligt med på sangen 'Jail', men Kanye West droppede samarbejdet med ham, fordi han i sidste måned blev kritiseret massivt efter at have ytret sig homofobisk.

Få timer efter udgivelsen af albummet valgte Kanye West dog at tilføje versionen med DaBaby under navnet 'Jail Pt. 2.'

Kanye West har siden forklaret sit valg således:

»Han var den eneste, der ville stemme offentligt på mig under præsidentvalget.«