En lille huskeregel: Lad være med at snyde Ice Cubes mor, for så kan det ende fatalt.

I hvert fald har den 52-årige rapper og skuespiller afsløret, at han i sine unge dage var yderst tæt på at slå sin nabo ihjel, fordi naboen havde svindlet hans mor for 20 dollars (125 kroner).

Det er i podcasten 'In Depth with Graham Bensinger', at Ice Cube med det borgerlige navn O'Shea Jackson deler de chokerende oplysninger.

Her fortæller han ifølge Page Six, at han var rasende, da han fandt ud af, at naboen havde fået udleveret penge af moderen.

»Det var en, jeg kendte, som jeg havde gået i skole med, og som, jeg vidste, var stofmisbruger,« siger Ice Cube i podcasten og fortsætter:

»Han fortalte hende en eller anden løgnhistorie, så hun gav ham 20 dollars, og det fik mig til at gå amok. Han krænkede min familie, fordi han godt vidste på forhånd, at han aldrig ville betale hende pengene tilbage.«

Ice Cube fortæller endvidere, at han og et par venner derefter besluttede sig for at gå hen til naboen for at slå ham ihjel.

Heldigvis var naboen dog ikke hjemme, da de bankede på hans dør.

»Gudskelov for det,« siger Ice Cube og fortsætter:

»Gudskelov for, han ikke var hjemme. Vi var unge, rasende og havde våben med os, så vi ville helt sikkert have gjort det, og det ville have været så dumt. Jeg ville ikke sidde her i dag, hvis han havde været hjemme.«

Ifølge Ice Cube skete episoden kort før, han blev del af musikgruppen Niggaz Wit Attitudes i 1986.

En gruppe, der fik massiv succes og i den grad satte gang i Ice Cubes karriere.