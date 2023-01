Lyt til artiklen

'Han rørte kærligt min hånd og klappede mit lår, og den slags havde jeg altså aldrig oplevet før'. Sådan lyder passagen om Søren Ryges oplevelse i hans seneste klumme hos Politiken.

Og klummen, om en tur til frisøren for 30 år siden, har i den grad skabt debat.

For ikke længe efter at den blev trykt på bagsiden i avisen, har Politiken valgt at beklage klummen, fordi de mener, der er tale om en 'grundløs og homofobisk tone'.

Det gjorde læsernes redaktør hos Politiken, Bjarne Schilling, klart over for Ekstra Bladet, men han slår samtidig fast, at det ikke er ham, der hverken har besluttet at trykke klummen eller beklage den.

Derimod er det kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen, der har haft ansvaret for både tryk og sidenhen beklagelse.

Til B.T. fortæller Mette Davidsen-Nielsen, at hun står ved beklagelsen. Hun fortæller, at man valgte at ændre klummen, der i første omgang navngav frisøren, fordi der var kommet klager om dette.

»Vi modtog klager – blandt andet fra den navngivne frisør. Læsernes redaktør og jeg var enige om, at vi ikke skulle have navngivet, og at tonen i passagen om ham kunne opfattes som fordomsfuld,« lyder det.

Søren Ryge har tidligere udtalt, at han havde spurgt redaktøren, om de godt kunne bringe klummen, eller om han ville få ballade, hvortil der blev svaret nej.

Hvad har ændret sig, siden der blev sagt god for den?

»Redaktører læser også forskelligt. Der findes ikke et facit i sager som denne. Indimellem retter og beklager vi, selvom ikke alle er enige. Vi har taget stilling til en klage, som vi synes indeholdt berettiget kritik.«

Men der lader ikke til at være mange andre end Politiken, der mener, at klummen er homofobisk.

På sociale medier er debatten om Søren Ryges kommentar gået viralt, hvor flere skriver, at de bestemt ikke mener, at klummen skulle beklages.

»Det er langt ude at kalde Søren Ryge for homofob. Nu bliver det for skørt …!,« skriver en.

»Så hvis man oplever uønskede seksuelle tilnærmelser fra en homoseksuel og fortæller om det, så er man homofobisk? Det er vanvittigt. Skam jer, Politiken,« skriver en anden.

»Det her er decideret fucked up,« skriver Anders Lund Madsen med henvisning til beklagelsen af Søren Ryges klumme.

LGBTQ+, der har diskuteret sagen i Frihedsbrevets podcast, mener heller ikke, der er tale om homofobi i klummen.

»Homofobisk – så skal man jo udtale sig direkte om, at man synes, det er anstødeligt, at det er en anden mand, der gør det,« lyder det fra sekretariatschefen.

»Vi diskuterede det inde på arbejdet i går. Vi var rørende enige om, at det havde vi svært ved at få øje på.«

Mette Davidsen-Nielsen står ved beklagelsen, men kan samtidig godt se, at 'homofobi' var et hårdt ord at bruge om klummen, og det gør indtryk, at organisationen ikke er enig.

»Det gør da indtryk. Homofobisk er et hårdt ord, og vi skulle nok have skrevet ’stereotyp’ eller ’fordomsfuld’ i stedet for. Men beklagelsen står vi ved. Ikke mindst fordi klummen navngav frisøren.«

Kulturredaktøren fortæller, at de har været i kontakt med Søren Ryge efter hændelsen.

Har I tænkt jer at give en undskyldning til Søren Ryge for først at sige god for klummen og efterfølgende beklage den på hans vegne?

»Vi har selvfølgelig talt med Søren Ryge.«

Mener I, at det er i orden at udstille Søren Ryge som homofobisk?

»Vi beskylder ikke Søren Ryge for at være homofobisk. Beklagelsen handler om en tone i en passage.«

Fortjener Søren en undskyldning?

»Vi har som sagt talt med ham, og han har på eget initiativ undskyld overfor frisøren. Ansvaret for hvad vi bringer i Politiken er selvfølgelig vores.«

Til TV 2 Østjylland har både frisøren Per Knudsen og Søren Ryge udtalt, at de begge betragter sagen som et overstået kapitel.

Søren Ryge har ligeledes indrømmet, at han tog fejl, og at det ikke var Per Knudsen, der havde sat sig for tæt op ad ham for 30 år siden.

Per Knudsen har accepteret Søren Ryges undskyldning.