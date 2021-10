Succesforfatteren Stephen King har mere end 50 bøger på cv'et, og flere af dem er filmatiseret med stor succes.

Nu får også en dansker lov til til at blive en del af horror- og science fiction-forfatterens univers i den kommende genindspilning af 'Salem's Lot' ('De dødes by', red.).

Det er Pilou Asbæk, som allerede har slået sit navn fast internationalt i rollen som Euron Greyjoy i serien 'Game of Thrones', der har scoret en stor rolle i King-filmatiseringen.

Han har selv delt den gode nyhed på sin Instagram-profil, ligesom flere internationale filmmedier skriver om danskerens casting. Heriblandt The Hollywood Reporter.

Pilou Asbæk deler den gode nyhed på sin Instagram. Foto: Instagram Vis mere Pilou Asbæk deler den gode nyhed på sin Instagram. Foto: Instagram

Manuskriptforfatteren er Gary Dauberman, som også skrev manuskriptet til den seneste filmatisering af Stephen Kings roman 'IT'. Denne gang sætter han sig også i instruktørstolen.

'Salem's Lot' handler om en forfatter, der vender hjem til sin barndomsby for at finde inspiration til sin næste bog. Her opdager han, at der er overnaturlige kræfter – som der så ofte er i Stephen Kings bøger – på spil.

Byen bliver nemlig terroriseret af en vampyr, og det er denne vampyrs menneskelige hjælper, Richard Straker, som skal spilles af Pilou Asbæk.

I 1979 spillede James Mason rollen, da bogen blev lavet som en miniserie, og i 2004 var det Donald Sutherland, der gav den som Richard Straker, da 'Salem's Lot' nok en gang blev lavet som miniserie.

Nu når den så endelig til det store lærred, hvor den forventes at udkomme 9. september næste år.

Filmatiseringer af Stephen King-bøger og noveller har ofte været en stor succes.

I 1991 vandt Kathy Bates en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle for sin udgave af Annie Wilkes fra Stephen King-romanen 'Misery', og i 1995 var 'The Shawshank Redemption' nomineret til hele syv Oscars – dog uden at vinde en eneste.