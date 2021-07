»Er mentale problemer nu en undskyldning for en dårlig præstation i elitesport?«

Sådan lyder Piers Morgan reaktion til det faktum, at den amerikanske gymnast Simone Biles indtil videre har trukket sig fra to OL-finaler som følge af et for stort psykisk pres.

Den 24-årige stjerneatlet er siden blevet hyldet fra nær og fjern, fordi hun har valgt at fokusere på sit mentale helbred frem for medaljer.

Men det synes Piers Morgan altså er noget vås.

Simone Biles døjer med mentale problemer og har indtil videre trukket sig fra to OL-konkurrencer. Foto: LOIC VENANCE

»Beklager, Simone Biles, men der er ikke noget heroisk eller modigt over at give op, bare fordi du ikke har det sjovt,« skrev den kontroversielle tv-vært på sociale medier tirsdag aften.

»Det er en joke. Indrøm nu bare, at du gjorde det dårligt. At du lavede fejl, og at du vil forsøge at gøre det bedre næste gang. Børn har brug for stærke rollemodeller og ikke den slags pjat,« fortsatte han.

Onsdag smed Piers Morgan endnu mere brænde på bålet, da han skrev en klumme, hvori han blandt andet skrev, at Simone Biles 'har skuffet sine holdkammerater, sine fans og sit land.'

Og de kommentarer er bestemt ikke blevet velmodtaget af alle.

Elijah Wood raser over Piers Morgan. Foto: JOE KLAMAR

I hvert fald er Piers Morgan atter engang landet midt i en shitstorm på sociale medier, hvor også en række Hollywood-kendisser forsvarer Simone Biles.

En af dem af 'Ringenes Herre'-stjernen Elijah Wood, som skriver følgende:

»Piers, du kan slet ikke forstå, hvordan det føles at være en atlet på det niveau og med det pres hængende over sig. Sæt dig nu ned. Din trang til at skabe drama er ikke bare blevet en rutine for dig, den er også kedelig og klæder dig ikke.«

Også stemmeskuespilleren Ed Asner, der blandt andet er kendt fra animationsfilmen 'Up', har langet ud efter Piers Morgan.

Også skuespilleren Ed Asner langer ud efter Piers Morgan. Foto: Robyn Beck

»Jeg er ikke overrasket over at se den slags fra en person som Piers Morgan. En person, som ikke laver andet end at sidde og kritisere andre mennesker. Simone Biles er en helt, og hun stod op for sig selv i en meget svær situation,« skriver han.

Simone Biles er et kæmpe navn i gymnastikverdenen og er allerede indehaver af seks OL-medaljer.

Hun trak sig onsdag fra finalen i holdkonkurrencen og meldte efterfølgende ud, at hun heller ikke agter at medvirke i torsdagens mangekamp.

Biles har dog fortsat mulighed for at deltage i fire discipliner, hvis hun ønsker det. Efter planen skal hun på gulvet igen om fire dage, hvilket giver hende tid til at forberede sig.



»Hun vil blive evalueret dagligt for at finde ud af, hvorvidt hun kommer til at deltage i næste uges individuelle finaler,« har det amerikanske gymnastikforbund tidligere udtalt om Biles' videre færd til OL.