Nu er der nyt om skuespilleren Bob Odenkirk.

'Breaking Bad'-stjernen faldt tirsdag bevidstløs om under optagelserne til spinoff-serien 'Better Call Saul' og blev hastet til hospitalet.

Ifølge TMZ var det en 'hjerterelateret hændelse', der fik 58-årige Bob Odenkirk til at kollapse på settet.

Han skal angiveligt have været i livsfare on and off det seneste døgns tid, men skal ifølge mediets kilder nu være ved bevidsthed, og hans tilstand skal ligeledes være stabil.

TMZ har været i kontakt med skuespillerens talsperson, som bekræfter, at der var tale om et hjerteanfald, og som ellers siger følgende:

»Bob og hans familie vil gerne takke alle de fantastiske læger og sygeplejersker, der passer på ham. De vil ligeledes takke alle hans kollegaer og producerne, som blev ved han side.«

»Familien Odenkirks vil også gerne takke alle dem, der har ønsket ham god bedring, men de vil samtidig gerne bede om fred og ro, så Bob kan fokusere på sin helbredelse,« fortsætter talspersonen.

Det var tirsdag, at Bob Odenkirk pludseligt kollapsede i New Mexico under optagelserne til den sjette og sidste sæson af 'Better Call Saul'.

Serien er en spinoff af den prisvindende serie 'Breaking Bad', hvor Odenkirk spillede birollen som advokaten Saul.

I kølvandet på Bob Odenkirks kollaps blev han hyldet af flere store stjerner på sociale medier – heriblandt Bryan Cranston, som spillede hovedrollen i 'Breaking Bad':

'I dag vågnede jeg op til nyheder, der har gjort mig urolig hele morgenen,' skrev Bryan Cranston onsdag i et opslag på Instagram:

'Min ven Bob Odenkirk kollapsede i går under optagelser til 'Better Call Saul'. Han er på hospitalet i Albuquerque og modtager den behandling, han har brug for, mens hans tilstand er endnu ikke kendt i offentligheden. Vær sød at bruge et øjeblik af din dag på at tænke på ham og sende ham positive tanker.'

Også skuespiller Aaron Paul, som havde den anden hovedrolle i 'Breaking Bad' i rollen som Jesse Pinkman, delte et billede af Bob Odenkirk på Instagram.

Til billedet skrev han:

'Jeg elsker dig, min ven', efterfulgt af et hjerte.