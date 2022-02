Det startede med et kryptisk billede på Instagram af en overdådig buket roser.

'Han siger, at det ikke har noget med Valentines Day at gøre…,' skrev Pernille Vermund til opslaget, der ikke løftede sløret for, hvem hun har fået blomster fra på denne kærlighedens dag.

Blot to timer senere løftede hun dog sløret for, hvem den flotte buket stammede fra, da hun delte et nyt billede af hende og den tidligere administrerende direktør i DBU, Claus Bretton-Meyer.

'Min,' stod der ganske enkelt i billedteksten, efterfulgt af et hjerte.

Kommentarsporet bugner allerede med lykønskninger til det nye par, hvortil politikeren til flere kvitterer med et 'tak'.

'Kæmpe tillykke med kærligheden,' skriver fitnessdronningen Charlotte Bircow Ness Schmidt, mens en masse også kommenterer på, at det nyudsprungne par klæder hinanden.

Til en kommentar, der går på, at Pernille Vermund altså har skudt papegøjen med sin nye fangst, lyder den 46-årige politikers svar da også: 'Ja, Claus er et helt utroligt dejligt menneske'.

Det nye forhold annonceres i kølvandet på, at der ellers længe har floreret rygter om, at Pernille Vermund skulle have flettet fingre – og mere til – med den 54-årige manuskriptforfatter Adam Price.

Rygter, de begge blankt afviste over for B.T. i januar.

Pernille Vermund og finansmanden Lars Tvede fortalte i juli sidste år, at de var gået hver til sit efter fem års forhold og to års ægteskab.