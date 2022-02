Ægteparret Maria og Pelle Peter Jencel blev gift i 2019 på sidstnævntes fødeø, Bornholm. Det var deres første, men bestemt ikke sidste bryllup.

Begge har de nemlig en drøm om at blive gift igen og igen – og sidste år kunne de så krydse endnu et bryllup af, da de blev gift på den græske ø Lesbos, der har stor betydning for hustruen.

»Vi har egentlig tænkt at gøre det i forbindelse med rejser,« fortæller Pelle Peter Jencel til B.T. på den røde løber til dette års Zulu Awards om de mange bryllupsplaner.

Men på en rejse, de to radio- og podcastværter for nylig var på, glemte de altså alt om de store drømme.

»Vi var i Mexico på et hotel, hvor folk blev gift i ét væk. Og vi sad og grinede og klappede, og hvor var det fedt,« fortæller han og fortsætter:

»Det var først, da vi var på vej hjem, at vi indså: 'Hvad laver vi? Vi skulle da være blevet gift!'. Man jo skulle bare være gået op i receptionen og sagt 'kan vi lige få en præst?'. Men det glemte vi.«

Så fremadrettet skal ægteparret – efter eget udsagn - »blive lidt bedre til det«. Så når turen snart går mod Barcelona, kan det være, de vælger at lade sig vie igen.

»Men jeg tror ikke, man skal planlægge det for meget, hvis man gerne vil gøre det ofte, medmindre man vil holde det helt store bryllup,« forklarer Pelle Peter Jencel.

Den helt store bryllupsfest – eller endnu en – må dog vente lidt endnu.

Maria Jencel venter nemlig parrets andet barn, en lillebror til deres etårige datter, Penelope – og der er lige noget barsel og amning, der skal overstås, før endnu en stor fejring af kærligheden bliver aktuel.

»Begge børn skal kunne passes, og jeg skal kunne drikke mig fuld og danse med Pelle hele natten,« fortæller Maria Jencel.