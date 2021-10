Det var en tydelig berørt Paris Hilton, der onsdag stod foran den amerikanske kongres.

Her talte den 40-årige realitystjerne for at ændre de behandlingstilbud, der findes til sårbare unge i landet. Det gjorde hun ved at dele sin egen historie om, hvordan hun følte sig misbrugt i selvsamme system.

»I tyve år kunne jeg ikke sove om natten, fordi minderne om fysisk vold, følelsen af ensomhed, tabet af mine jævnaldrende, fløj rundt i mit hoved, når jeg lukkede mine øjne. Det var ikke bare søvnløshed, det var traumer,« startede Paris Hilton sin beretning.

Begivenheden foran kongressen skulle skabe opmærksomheden om et lovforslag, der skal sikre ansvarlighed i de amerikanske behandlingstilbud.

For traumerne, som Paris Hilton fortalte om, stammede fra hendes tid som ung i sådanne behandlingstilbud.

»Jeg blev sendt til fire faciliteter over en periode på næsten to år, og mine oplevelser på hvert sted hjemsøger mig endnu. Jeg blev kvalt, givet lussinger i ansigtet, overvåget i badet af mandligt personale, kaldt vulgære navne, tvunget til at tage medicin uden en diagnose, ikke givet en ordentlig uddannelse, kastet i isolation i et rum, der var dækket af kradsemærket og indsmurt i blod og så meget mere.«

Hotelarvingen fortalte, at hendes forældre var blevet forsikret om, at en kostskole var det eneste rigtige for deres rebelske datter.

»En nat, hvor jeg var 16 år, vågnede jeg op ved at to store mænd brød ind i mit soveværelse og spurgte, om jeg ville gøre det på den nemme måde eller den hårde måde. Jeg troede, jeg var ved at blive kidnappet, så jeg skreg efter mine forældre, og mens jeg blev slæbt ud af mit hjem, så jeg dem græde i gangen. De reddede mig ikke den nat,« lød det fra rigmandsdatteren.

Paris Hilton talte onsdag foran den amerikanske kongres for et nyt lovforslag, der skal sikre rettigheder til unge i behandlingstilbud. Foto: ALEX WONG Vis mere Paris Hilton talte onsdag foran den amerikanske kongres for et nyt lovforslag, der skal sikre rettigheder til unge i behandlingstilbud. Foto: ALEX WONG

I 'This is Paris'-dokumentaren, som blev udgivet i september sidste år, satte Paris Hilton for første gang nogensinde ord på de rædsler, hun påstår at have oplevet i behandlingssystemet.

Siden er hun blevet en aktiv part i at få reformeret de amerikanske kostskoler og behandlingsinstitutioner for rebelske og sårbare unge.

Ikke mindst har hun demonstreret mod kostskolen Provo Canyon i Utah, hvor hun selv var indskrevet, og som hun igen kritiserede i sin tale foran kongressen onsdag.

»Jeg opfordrer kongressen og præsident Joe Biden til at gøre dette lovforslag til en landsdækkende lov og give unge i behandlingssystemet de rettigheder og den beskyttelse, de så desperat har brug for og fortjener,« sluttede Paris Hilton sin tale.