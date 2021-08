Paprika Steen har for anden gang fået fjernet en tumor i hovedet.

Den 56-årige skuespillerinde fik i efteråret 2019 opereret en tumor på størrelse med et hønseæg ud af hovedet, og nu er den altså gal igen.

Det fortæller hun i den seneste udgave af Her & Nu.

»Jeg har ikke været syg, jeg har bare fået den anden ud. Der var en lille én til den anden side, som de opdagede ved et tjek. Det var ikke så dramatisk, men det var stadigvæk en operation,« siger hun til ugebladet.

Over for B.T. bekræfter Paprika Steen, at hun har fået fjernet endnu en tumor.

Hun fortæller endvidere, at tumoren heldigvis var godartet og ikke sad placeret i hjernen, men i hovedet. Hun understreger ligeledes, at hun har følt sig tryg gennem hele forløbet.

»Den kirurg, som opererede mig, er en af de bedste i verden. Og han gjorde, at jeg var rolig hele vejen igennem,« siger hun.

Da lægerne opdagede den første tumor i Paprika Steens hoved tilbage i 2019, skete det, fordi hun pludselig fik synsproblemer på sit venstre øje ud af det blå.

Hun udtalte efter operationen dengang til B.T., at hun følte sig mere grounded, da tumoren forsvandt.

»Når der sker en stor ting i dit liv, som handler om dit helbred. Så tror jeg alle mennesker har en eller anden følelse af, at når det er overstået, og du er kommet ud af det, så sker der et eller andet med dig,« sagde hun og fortsatte:



»Jeg føler mig mere grounded. På en eller anden mærkelig måde.«