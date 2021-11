Det er ikke altid nemt at holde styr på kalenderen - og det er slet ikke sjovt, hvis man glemmer en aftale.

Det kan skuespiller Paprika Steen skrive under på, efter hun på landsdækkende radio blev efterlyst lørdag formiddag.

Hun skulle nemlig være den ene af tre kendte monopolister i P4-programmet 'Sara og monopolet', hvor Sara Bro sad i værtsstolen flankeret af tv-vært Anders Breinholt og professor i formel filosofi Vincent Hendricks. Men ingen Paprika Steen.

Det fik Sara Bro til at efterlyse hende, og radioværten var endda lige ved at skrive til Paprika Steens søn på Instagram.

Da klokken var cirka 11 om formiddagen - en time før programmet sluttede - gav Paprika Steen endelig lyd fra sig. Hun delte et selfie på Instagram, hvor hun på mange måder lignede en, der næsten lige var stået op.

»Sådan ser man ud når man lige har opdaget man sku ha været i Sara og Monopolet. På vej i taxa nu - undskyld,« skrev hun til billedet.

Da hun endelig kom ind i studiet, var de medvirkende og Sara Bro selvfølgelig interesseret i, hvad der havde gjort Paprika Steen over to timer forsinket.

»Det er hverken fest eller noget. Jeg kiggede på min telefon så sent som i går og tænkte, der er en uge til. Og grunden til, jeg har sovet tungt, er fordi jeg har set The Sopranos (en tv-serie, red.) hele natten,« forklarede skuespilleren.

Hun fortalte også, at hun er nået til første afsnit i sæson fem, og at hun for nylig er gået i gang med at se serien, der har seks sæsoner.

»Jeg vil gerne sige undskyld,« sagde hun som det sidste, før Sara Bro fortsatte med et nyt dilemma, som de nu tre monopolister skulle hjælpe en lytter med.