»Af alle dage vågnede jeg desværre i morges med feber,« lyder det fra Rasmus Seebach.

Den danske popkonge måtte lørdag aften melde afbud til Danish Music Awards, hvor han ellers skulle have modtaget den prestigefulde 'Æresprisen', men sygdom kom i vejen.

I en besked videregivet af Rasmus Seebachs manager til B.T., lyder det videre ærgerligt fra Seebach:

»Selvom jeg havde glædet mig ustyrligt til den her i aften i månedsvis, er det eneste ansvarlige i min situation at blive hjemme og se showet, når det bliver sendt i morgen (Søndag aften red.).«

Seebach. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Seebach. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han tilføjer:

»Jeg hænger en hel del med mulen lige nu, men det rykker ikke ved, hvor stolt og beæret jeg er over at modtage den her hæder. Jeg håber, branchen og alle mine kollegaer har en fantastisk aften.«

Rasmus Seebach er årets modtager af 'Æresprisen' for sit store indtryk på dansk musik i nu over ti år, siden han i 2009 brød igennem med nummeret 'Engel'.

Tidligere har navnet som Thomas Helmig, Shu-bidua og Gasolin modtaget 'Æresprisen'.

Simi Jan alene på scenen ved Danish Music Awards hvor Rasmus Seebach skulle have stået ved siden af. Foto: Claus Bech Vis mere Simi Jan alene på scenen ved Danish Music Awards hvor Rasmus Seebach skulle have stået ved siden af. Foto: Claus Bech

Eftersom Rasmus Seebach ikke kunne være til stede i salen måtte tv-vært Simi Jan modtage statuetten på hans vegne.

Hun havde i forbindelse med showet været hjemme hos Rasmus Seebach for at bringe ham nyheden i første omgang, og derfor skulle hun også have givet ham prisen på scenen.

Hun endte med at stå alene, mens Rasmus Seebach må følge med hjemme fra sygesengen.

Genoplev B.T.s LIVE-blog fra Danish Music Awards herunder: