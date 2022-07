Lyt til artiklen

I et opsigtsvækkende interview hævder faderen til multimilliardæren og Tesla-stifteren Elon Musk, at han for tre år siden fik et barn med sin tidligere steddatter.

Det er samtidig deres andet barn sammen.

Det fortæller 76-årige Errol Musk i et interview med The Sun, der blev bragt onsdag denne uge.

Undervejs i interviewet kommer han med flere påstande og udmeldinger, der siden har vakt opsigt.

Arkivfoto af Elon Musk. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Arkivfoto af Elon Musk. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Den største er, at han fortæller, at han for tre år siden fik sit andet barn med den 35-årige Jana Bezuidenhout, der er hans tidligere steddatter fra et ældre forhold.

To år forinden fik de deres første barn sammen, sønnen Elliot Rush, som nu er fem år.

Dermed har Errol Musk nu syv børn, lyder det.

Han blev første gang gift med modellen Maye Haldeman Musk i 1970, og sammen fik de børnene Elon, Kimbal og Tosca.

Her ses Errol Musk i hjemmet i Langebaan i Sydafrika i slutningen af maj. Foto: GIANLUIGI GUERCIA Vis mere Her ses Errol Musk i hjemmet i Langebaan i Sydafrika i slutningen af maj. Foto: GIANLUIGI GUERCIA

Parret gik fra hinanden i 1979, hvorefter Errol Musk fandt sammen med Heide Bezuidenhout, der havde to børn i forvejen. Herunder Jana Bezuidenhout, der på det tidspunkt var fire år.

Errol Musk og Heide Bezuidenhout var sammen i 18 år og fik sammen to børn, før de blev skilt.

Historien melder ikke noget om, hvordan – eller hvorfor - den i dag 76-årige mand fandt sammen med sin tidligere steddatter, men til The Sun fortæller han, at hans andre døtre var 'chokerede' over hans forhold til Jana, fordi hun 'for dem var deres søster':

»Og de (døtrene, red.) kan stadig ikke lide det. De har det stadig en smule creepy over det, fordi hun er deres søster. Deres halvsøster,« fortæller Errol Musk, der ikke længere er sammen med steddatteren, som har begge børn hos sig.

Derudover fortæller han, at deres seneste barn sammen 'ikke var planlagt', og at aldersforskellen uundgåeligt 'kommer til at vise sig selv', selvom man skulle føle sig frisk.

»Det gik op for mig, at hun (Jana Bezuidenhout, red.) er to generationer efter mig, mens hendes mor var en generation efter mig, da vi blev gift. Jeg giftede mig med hendes mor, da hun (Heide Bezuidenhout, red.), da hun var 25, og jeg var 45. Hun var nok en af de smukkeste kvinder, jeg nogensinde har set i mit liv,« siger Errol Musk til The Sun.

Nyheden om, at Errol Musk har fået endnu et barn med Jana Bezuidenhout, kommer blot få uger efter, at Business Insider har hævdet, at Elon Musk i al hemmelighed har fået tvillinger med en topchef i et af hans firmaer, den 36-årige Shivon Zilis.

Dermed skal Elon Musk nu være far til ti – hans førstefødte, som han fik med forfatteren Justin Wilson, var dog kun ti uger gammel, da han led vuggedøden.

Ifølge magasinet Rolling Stone har Elon Musk ikke et særlig godt forhold til sin far.

I et interview fra 2017 fortalte Tesla-rigmanden, at han havde en smertefuld barndom på grund af faderen, som han kaldte for 'et forfærdeligt menneske'.

»Du aner ikke, hvor slemt det var. Næsten hver eneste forbrydelse, du overhovedet kan komme i tanke om, har han begået. Næsten alle de onde ting, du kunne tænke dig til, har han gjort,« sagde Musk, før tårerne løb ned over hans ansigt:

»Det er så forfærdeligt, du kan ikke tro det.«