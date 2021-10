Popstjernen Zayn Malik danner som bekendt par med supermodellen Gigi Hadid – eller det har han i hvert fald gjort indtil nu.

For nu er der opstået skår i kærligheden.

For som de fleste er klar over, så kan et forhold også være præget af diskussion og kontroverser – og det er ikke altid, din partner, der er problemet. For der følger jo også en svigerfamilie med, når man går ind i et partnerskab.

Og noget tyder altså på, at stemningen mellem Zayn Malik og hans svigermor, Yolanda Hadid, ikke just er lutter lagkage. Ifølge det amerikanske medie TMZ skulle Yolanda nemlig hævde, at hun i sidste uge blev slået af sin svigersøn, og efter sigende gør hun sig seriøse overvejelser om at politianmelde superstjernen.

På sin Twitter-profil har Zayn Malik selv taget bladet for munden og givet sin kommentar til svigermorens anklager:

Gigi Hadid sammen med sin mor, Yolanda Hadid. Foto: Daniel LEAL-OLIVAS Vis mere Gigi Hadid sammen med sin mor, Yolanda Hadid. Foto: Daniel LEAL-OLIVAS

'I et forsøg på at beskytte min datter, indvilgede jeg i ikke at bestride de påstande, der strammer fra et skænderi, jeg havde med et af min partners familiemedlemmer,' skriver han.

'Dette var og burde være en privat sag, men det ser ud til, at der i øjeblikket er en splittelse,' fortsætter han.

I opslaget bekræfter han altså, at et skænderi har fundet sted – og fortæller desuden, at Gigi Hadid ikke var til stede, da det skete – men han hverken be- eller afkræfter anklagen om, at der var vold indblandet.

Det har han dog efterfølgende gjort i en ny udtalelse, hvor han siger følgende:

»Jeg benægter at have slået Yolanda Hadid, og for min datters skyld vil jeg undlade at dele flere detaljer. Jeg håber, at Yolanda vil genoverveje sine falske beskyldninger og forsøge at løse disse familieproblemer privat.«

Gigi Hadid har også delt en kort udtalelse gennem sin presserepræsentant, som siger følgende:

»Gigi fokuserer udelukkende på, hvad der er bedst for Khai (datteren, red.). Hun beder om ro i denne tid.«

Zayn Malik og Gigi Hadid blev i september sidste år forældre til datteren Khai.

Hverken Zayn Malik eller Gigi Hadid har kommenteret, hvorvidt de stadig danner par, men ifølge TMZ skal de være gået fra hinanden allerede for en måned siden.