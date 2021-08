Venner.

Det er titlen på den yderst populære tv-serie, hvor David Schwimmer og Jennifer Aniston spiller kæresteparret Ross og Rachel, og så er det beskrivelsen på deres forhold i virkeligheden.

David Schwimmer har nemlig nu afkræftet de hede rygter, der har floreret det seneste døgns tid om, at de to skulle have fundet sammen.

»Der er ingen sandhed i rygterne,« siger skuespillerens talsperson kort og kontant til The Sun.

Jennifer Aniston og David Schwimmer. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Jennifer Aniston og David Schwimmer. Foto: LUCY NICHOLSON

Rygterne om romancen mellem de to begyndte så småt, da de under 'Friends: The Reunion' afslørede, at de havde været forelskede i hinanden under optagelserne til serien.

Forleden blev der dog så sat endnu mere ild i rygterne, da en anonym kilde udtalte til magasinet Closer, at David Schwimmer og Jennifer Aniston var begyndt at bruge mere og mere tid sammen.

»Efter genforeningen stod det klart, at det havde vækket nogle følelser i dem at tale om fortiden, og at kemien fra dengang stadig var der. De begyndte at skrive sammen efter optagelserne, og i sidste måned fløj David fra sit hjem i New York til Jen i Los Angeles,« udtalte kilden.

Ifølge kilden var 'parret' både blevet set sammen på en af Jennifer Anistons yndlingsvingårde i Santa Barbara, mens de ligeledes skal have spist middag sammen.



Men det er altså – desværre vil mange nok sige – bare rygter uden hold i, ifølge David Schwimmer.