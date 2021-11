Kevin Spacey var stjernen i Netflix-serien 'House of Cards', men det stoppede brat, da anklager om overgreb fra skuespilleren fik streaminggiganten til at afbryde alt samarbejde.

Siden da har Kevin Spaceys karriere ligget i ruiner, og nu får han også et ordentligt økonomisk smæk. Det skriver CNN.

Hele 205 millioner kroner står han til at skulle betale til produktionsselskabet bag serien, Media Right Capital (MRC).

Hans opførsel og bortvisning betød nemlig, at produktionsselskabet måtte omskrive hele sæson seks, da Kevin Spaceys karakter udgik. Samtidig måtte de nedskære fra 13 til otte afsnit for at nå deadlinen. Manøvrer, der kostede selskabet dyrt.

Nu er det kommet frem, at en voldgiftsmand allerede i oktober 2020 vurderede, at Kevin Spacey gentagende gange havde brudt sine kontraktlige forpligtelser, og at hans opførsel har kostet MRC millioner af dollar.

Penge, som MRC vil have fingrene i via rettens vej.

Derfor har de nu bedt Los Angeles Højesteret om at »bekræfte beslutningen til fordel for MRC og dømme imod Spacey«.

Flere mænd, som arbejdede på settet omkring 'House of Cards', har anklaget Kevin Spacey for sexovergreb.

»MRC havde ingen anelse om denne opførsel fra Spacey overfor de medarbejdere og kolleger, som var en del af serien,« skriver de i deres henvendelse til retten.

Anklagerne mod Kevin Spacey stopper dog langtfra her.

Blandt andet har skuespilleren Anthony Rapp fortalt, at Kevin Spacey i 1986, da Rapp var 14 år gammel, gjorde seksuelle tilnærmelser.

Hertil lød det fra Kevin Spacey, at han ikke kunne huske situationen, men at han gerne ville undskylde for det, der måtte have være »dybt upassende og beruset opførsel«.