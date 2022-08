Lyt til artiklen

»Da jeg valgte at investere i det her projekt, så gjorde jeg det også, fordi der var ambitiøse kræfter bag.«

Sådan fortalte Klovn-stjernen Casper Christensen tilbage i 2019 til B.T. om måltidskasse-selskabet Simple Feast.

Her tog han en drastisk livsstilsændring, efter en tid hvor han ikke kunne få nok af kød. Han begyndte at lave plantebaseret, og så investeringen i Simple Feast som en investering i klodens fremtid.

»Jeg var friskere, havde det bedre, havde nemmere ved at stå op. Så jeg blev ved lidt længere. Langsomt savnede jeg ikke kød, og pludseligt – ud af ingenting – syntes jeg også, det var synd for dyrene. Det har jeg aldrig gjort før,« sagde han dengang til B.T.

Foruden livsstilsændringen fik han titlen som kreativ konsulent, hvor han blev brugt i selskabets markedsføring.

Men her tre år senere har tonen altså fået en anden lyd.

For Casper Christensen har nemlig valgt at forlade selskabet.

»Der er ikke så meget at snakke om. Jeg var ansat i nogle år hos dem, og så synes jeg ikke rigtigt, at jeg havde tid til det kreative arbejde, der skulle lægges i det. Jeg er i gang med andre projekter og er meget i udlandet. Så det er egentlig meget udramatisk,« fortæller han til B.T.

Han understreger dog, at han fortsætter med at investere i sine aktier i firmaet.

»Så det er egentlig bare, at den position, jeg havde i firmaet, den har jeg stoppet nu her godt tre år senere,« slår han fast og understreger, at han fortsætter med at leve efter den veganske livsstil.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at grøntsags-virksomhedens økonomi har været en nedadgående rutsjebane. Og den seneste årsrapport fra 2021 taler også for sig selv.

Regnskabet afslører et underskud på 88 millioner og en tilsvarende negativ egenkapital på hele 100 millioner kroner.

»Jeg ved, man har måttet foretage forskellige investeringer for at optimere for det pres, der kom. Men vi er lidt langsomme i det her land i forhold til at fravælge kødet i forhold til vores naboer i Tyskland og Sverige,« fortæller Casper Christensen.

»Ting tager også lang tid, skal man huske. Det er meget sjældent, at noget bliver en succes på én nat. Og når det handler om at ændre folks opfattelse af, hvordan de skal leve, så tror jeg, det tager noget tid.«

Simple Feast blev stiftet af Endomondo-iværksætterne Jakob Nordenhof Jønck og Thomas Ambus i 2014 og startede oprindeligt som et opskriftsunivers.

Men herefter tog udviklingen fart, og firmaet begyndte at fokusere på at sælge måltidskasser med tilberedte veganske eller vegetariske retter.