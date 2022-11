Lyt til artiklen

For snart to uger siden mistede kendisfrisøren Dennis Knudsen sin datter Naomi.

På Instagram skriver Dennis Knudsen lørdag eftermiddag, at datteren Naomi skal bisættes på torsdag.

Den lille tvillingepige døde pludselig 1. november.

»Kære familie og venner. Naomi bisættes på torsdag 17/11 i Sct. Pouls Kirke i Korsør,« skriver han.

Den lille pige nåede kun at blive halvanden måned gammel.

Det var også på Instagram, at kendisfrisøren annoncerede det tragiske dødsfald. Dennis Knudsen knyttede hashtagget 'vuggedød' til opslaget.

Dennis Knudsen blev far til de to tvillingepiger Naomi og Aura 15. september i Los Angeles. De blev født af en rugemor.

I forvejen har han sønnerne Noah og Lukas, der ligeledes er kommet til verden fra en rugemor.

Fakta: Vuggedød Spædbarnsdød kan helt uventet ramme børn før et-årsalderen. Dødsårsagen kan være svær at fastslå, når obduktion eller andre undersøgelser ikke giver en forklaring på dødsårsagen. Nye anbefalinger om, at barnet skal sove på ryggen, at barnet ikke sover i samme seng som forældrene, barnet ikke får det for varmt om natten, barnets angsigt ikke må tildækkes, undgå rygning i graviditeten og udsætte barnet for tobaksrøg har væsentlig reduceret risikoen. Pludselig uventet spædbarnsdød rammer for det meste i alderen 2-4 måneder. 90 % af tilfældene sker før 6-månedersalderen. Drenge rammes oftere end piger. De fleste tilfælde sker i vinterhalvåret. Kilde: Sundhed.dk

På Instagram har Dennis Knudsen udbedt sig ro til at komme gennem den svære tid.

'Vi ønsker (hele familien) fred og ro til at være i sorgen sammen,' skriver Dennis Knudsen, som på de sociale medier overdynges med kærlige tanker midt i tragedien.