Nu er det sket. Bill og Melinda Gates er nu officielt blevet single begge to.

Deres lidt bitre skilsmisse er gået igennem, skriver TMZ.

I retsdokumenter kan man læse, at dommeren underskrev skilsmissepapirerne mandag.

Melinda Gates anmodede om skilsmisse tilbage i maj efter 27 års ægteskab med rigmanden Bill Gates. Dog viser dokumenter, som Wall Street Journal har set, at hun allerede 18 måneder før mødtes med en skilsmisseadvokat for første gang.

Nu er det officielt. Bill og Melinda Gates er blevet skilt. Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Nu er det officielt. Bill og Melinda Gates er blevet skilt. Foto: FABRICE COFFRINI

Det var nemlig dengang, at 'Microsoft'-stifteren kom i søgelyset for sit venskab med den pædofilidømte milliardær Jeffrey Epstein.

Og det var også cirka samtidig med at avisen New York Times kunne afsløre, at Bill Gates ved flere lejligheder skal have mødtes med Epstein, og at han blandt andet i 2013 fløj med Epstein på dennes privatfly, der siden har fået øgenavnet 'Lolita Express', fra New Jersey til Palm Beach, Florida.

Bill Gates har nægtet at have været venner med Jeffrey Epstein.

Den nu fraskilte rigmands nettoværdi anslås til mere end 130 milliarder dollar, så skilsmisseforliget kan efterlade Melinda over 65 milliarder dollar – over 400 milliarder danske korner.