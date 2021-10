Tilbage i marts måned kunne skuespilleren Albert Rosin Harsson afsløre en ny karriere.

Han var nemlig blevet headhuntet til at være model for det anerkendte bureau Scoop Models. Men her mere end et halvt år efter, er der stadig ikke kommet gang i modelkarrieren.

»Nej, det er der sgu ikke,« indrømmer Albert Rosin Harson med et grin til B.T.

Faktisk har han ikke fået et eneste job som model endnu.

Den 19-årige skuespiller mangler nemlig stadig at gøre forarbejdet før, Scoop Models kan begynde at sælge ham som model.

»Det er noget med sådan én bog, vi skal have lavet – altså, jeg aner ikke, hvordan det fungerer – men den bog sender man så ud til kunderne, og den skal vi lige have lavet færdig, før vi siger: 'Her er Albert!',« forklarer Albert Rosin Harson.

»Og så ser vi, om der kommer noget.«

Den såkaldte 'look book' haster dog ikke for 'Tinka'-skuespilleren.

»Jeg mangler lidt billeder, men det kommer, det er meget stille og roligt, vi tager det lidt, som det kommer,« forklarer han.

Det er ellers ikke hvem som helst, der har headhuntet ham til jobbet som model.

Det var nemlig ingen ringere end chefen for det hele, Scoop Models Bente Lundquist.

»Det var ejeren af bureauet, som skrev til mig, og så spurgte hun, om jeg ville komme forbi. Hun havde spottet mig i 'Vild med dans',« forklarer Albert Rosin Harson.

Men selvom der ikke er gang i modelkarrieren, så er der travlt på skuespilfronten.

Albert Rosin Harson er nemlig i gang med ungdomskomedien 'Jomfruer fra rummet', hvor han spiller hovedrollen som den sexbesatte teenager Gustav.

»Jeg kommer direkte fra optagelser,« fortæller Albert Rosin Harson, da B.T. møder ham forud for 'Vild med dans knækker cancer'.

»Vi har sidste optageuge lige om lidt, men så har jeg nogle nye projekter til december.«

