Komiker og tv-personlighed Melvin Kakooza fik en grim oplevelse i starten af året, da han blev indlagt med en hjernetumor.

På Instagram hylder han nu de personer – som alle er en del af Danmarks vel mest omtalte faggruppe for tiden, sygeplejerskerne – der hjalp ham igennem sygdomsforløbet.

»De her 3 fantastiske kvinder har en ting til fælles, de er sygeplejersker og hvis det ikke var for dem, så ved jeg simpelthen ikke hvordan jeg skulle have klaret mit sygdomsforløb,« skriver han.

»Da mit sygdomsforløb var på sit værste kunne jeg intet selv. Jeg var afhængig af, at der var nogle hos mig døgnet rundt. Jeg oplevede, hvordan disse fantastiske kvinder, trods ekstrem travlhed og pres, tog sig tid til mig.«

Han beskriver, hvordan sygeplejerskerne tog ham med ud på gåture, så han kunne få lov til at opleve andet end blot hospitalsstuens fire vægge. Alt sammen blev gjort med et smil og gåpåmod, han sjældent havde set, og som var med til at holde 29-årige Melvin Kazookas håb oppe i en tid, hvor det skortede.

Sygeplejerskerne har været i vælten de seneste mange måneder, hvor de har strejket for bedre vilkår.

I denne uge besluttede regeringen sig for at gå ind i sagen, og efter et lovindgreb, der blev vedtaget fredag, vendte sygeplejerskerne lørdag tilbage på job.

Det er en mæglingsskitse fra forligsmanden, som sygeplejerskerne tidligere stemte nej til, hvilket førte til strejken, der nu af Folketinget er ophøjet til lov.

Melvin Kakooza skulle have været Sofie Lindes barselsvikar som vært på 'X Factor', men det fik tumoren sat en stopper for. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Melvin Kakooza skulle have været Sofie Lindes barselsvikar som vært på 'X Factor', men det fik tumoren sat en stopper for. Foto: Niels Christian Vilmann

Derfor har sygeplejerskerne selvsagt ikke være glade for regeringens indgreb i konflikten.

Melvin Kakooza sender da også – med udgangspunkt i sine egne, positive oplevelser med sygeplejerskerne – alt sin støtte til faggruppen og opfordrer andre til at gøre det samme.

»Jeg synes derfor, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at passe på dem! Det kan godt være, at det bare er et job, men de er uundværlige, og vi har brug for dem. Hver dag gør de en forskel,« skriver han.

Melvin Kakooza har i øvrigt gjort et stort comeback efter sin sygdom.

Til Zulu Awards vandt han således i kategorierne 'Årets Tv-vært', 'Da Vi Alle Sammen Grinte' og 'Den Vi Likede Mest' og 'Årets Tv-serie' for 'Sunday'.