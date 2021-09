30. januar 2021 blev Medina mor for første gang til sønnen, Tyler Rose Chapsal.

Men den lille ny kunne formentligt ikke have fundet et mere upraktisk tidspunkt at melde sin ankomst.

Den historie fortæller hun i Anders Breinholts podcast 'Breinholt taler med'.

Medinas ægtemand, Malo Chapsal, der er under uddannelse som officer i hæren, havde en helt særlig dag foran sig.

Medina. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Popdronningen gik nemlig i fødsel natten op til Malos meget vigtige eksamen, der skulle være med til at afgøre, hvilket regiment han ville komme til, når han om et par måneder er færdiguddannet officer.

Han største drøm er at komme til den Kongelige Livgarde i Høvelte. Et sted, man virkelig skal knokle, for at komme til, forklarer Medina.

Derfor aftalte parret, at han ville tage til sin eksamen, og så ville hustruen kontakte ham, hvis det virkelig brændte på.

Herunder kan du se Malo Chapsal i sit arbejdstøj:

Hun var klar over, at Malo Chapsal ville være færdig til eksamen klokken 14.45, men med veer, der i 20 timer forekom hver tredje minut, måtte hun til sidst kapitulere.

Klokken »13-et-eller-andet« ringede hun til ham og forklarede, at hun ikke kunne mere. Popstjernens assistent vartede hende op med både toast og mælkesnitter, men nu var det tid til at tage mod Rigshospitalet.

Og heldigvis nåede den fremtidige officer hjem i tide.

»Han spænede hjem, hentede mig og så kørte vi afsted. Så han sad der i fuld army-uniform, mens jeg skulle føde – det var ret vildt,« fortæller Medina.

Hun fødte, efter 25 timer med veer, ved kejsersnit. Det gjorde hun under diskretion.

6. juni 2020 blev de nybagte forældre, der har været et par siden 2018, viet på rådhuset.