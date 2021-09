Ifølge flere internationale medier er Mingus Reedus, som er søn af den danske supermodel Helena Christensen, blevet anholdt i New York.

Det skete ifølge The Sun og New York Daily News efter, 21-årige Mingus Reedus slog en kvinde i forbindelse ved en festival i Little Italy på Manhattan i New York fredag aften.

Slaget fra Mingus Reedus skulle have efterladt et sår på en 24-årig kvindes ansigt under det venstre øje, skriver flere medier med New Yorks Politi som kilde.

Mingus Reedus, der er søn af Helena Christensen og Hollywood-stjernen Norman Reedus, som er kendt fra successerien 'Walking Dead' og kultfilmen 'The Boondock Saints', blev ikke længe efter anholdt og sigtet for et overfald af mindre alvorlig karakter.

Den 24-årige kvinde måtte efterfølgende en tur på New York Down Town Hospital for at blive behandlet for skaden.

Ifølge New York Daily News kendte de to personer ikke hinanden.

Og umiddelbart står det heller ikke klart, hvad der præcis førte til slaget fra den dansk-amerikanske stjernesøn.

I en alder af blot 21 år er Mingus Reedus allerede fulgt i fodsporene på sin verdenskendte moder.

Tidligere i år havde han sit første cover på det berømte magasin Vogue. Og han har været i modelverdenen, siden han var 17 år.

Hvad sagen munder ud i, står endnu ikke klart.