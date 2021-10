I sidste uge kunne tusindvis af Britney-fans ånde lettet op, da Britney Spears' far, efter mange års kamp, blev fjernet som sangerindens værge.

Har man i den forbindelse gjort sig forhåbninger om at overvære en koncert med popikonet i den nærmeste fremtid, bliver man imidlertid formentlig skuffet.

Ifølge TMZ kan en kilde tæt på Britney Spears nemlig berette, at 'Toxic'-sangerinden ikke har planer om at vende tilbage til scenen.

'Vi er blevet fortalt, at Britney nyder sin nylige forlovelse og det faktum, at Jamie (hendes far, red.) ikke længere bestemmer. Men arbejde og optrædener er ikke en prioritet, selvom hun ved, hendes fans gerne vil se hende på scenen,' skriver kendissitet.

Og skal man tro flere af de, der har arbejdet tæt på Britney Spears, er dagene på scenen formentligt talte for den 39-årige popdronnings vedkommende, der i juni under en høring i sagen mod sin far, blandt andet fortalte, at hun tidligere var blevet tvunget til at gå på scenen mod sin vilje.

»Jeg var på turné i 2018. Jeg blev tvunget. Mit management sagde til mig, at hvis jeg ikke gennemførte, skulle jeg finde en advokat,« lød det dengang i retten.

13. september kunne Britney Spears afsløre på sin Instagram, at hun er blevet forlovet med sin kæreste igennem fem år, den 12 år yngre iranskfødte model og personlige træner, Sam Asghar.