1 + 1 = 5.

Sådan skriver tv- og podcastværten Mattias Hundebøll i et opslag på Instagram.

I opslaget afslører han endvidere, at han og hustruen, Marie Hein Plum, skal have endnu et barn.

Parret er i forvejen forældre til Carl-Egon og Ejner Bob på henholdsvis fem og tre år.

'Jeg har de største sommerfugle i maven over, hvad der ligger i Maries mave,' skriver Mattias Hundebøll til opslaget.

Han fortæller samtidig, at hans tredje barn vil komme til verden til april 2022, og at de to storebrødre glæder sig familieforøgelsen.

'Jeg er så pavestolt og lykkelig over at skulle være far til tre,' slutter han sit opslag.

Mattas Hundebøll står bag podcasten 'Fårking Far' og har som nævnt i forvejen to børn.

I september satte han over for B.T. ord på det yderst omtalte forslag om 11 ugers øremærket barsel til fædrene.

Forslaget har skabt massiv debat mellem dem, der mener, at den nye barselsmodel vil skabe mere ligestilling mellem kønnene, og dem, der mener, at det kan gå ud over barnet, at familien i mindre grad selv vil kunne tilrettelægge barslen.

Mattias Hundebøll udtalte i den forbindelse, at han mener, at der er for meget fokus på forældrene frem for børnene.

»Alt, hvor fædrene bliver skubbet lidt over mod at være noget mere for deres børn, er kærkomment. Måske er tvang nødvendigt, for det er vigtigt for ligestillingen. Det er bare problematisk, at der, hvor lorten lander, er hos de små børn, fordi ingen taler deres sag,« sagde den 39-årige vært til B.T.