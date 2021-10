Når 'Vild med dans' i aften løber af stablen, er det ikke i den sædvanlige udgave.

Vi er nemlig nået til den årlige Knæk Cancer-udgave af programmet – og det bliver en helt særlig aften for nydanseren Mascha Vang.

Ikke nok med, at hun i aften skal danse på scenen i Det Kongelige Teater, så har hun også valgt at dedikere sin dans til sin mangeårige veninde Anne Bech, der i februar gik bort efter to års kamp mod en sjælden kræftform i binyren.

'Jeg har gjort mig utrolig mange overvejelser om, hvordan vi gør det på den fineste, ærligste og mest respektfulde måde. Intet er mere oplagt for mig end at danse for hende, som selv var danser,' skriver Mascha Vang på sin Instagram.

Fitnessguruen Anne Bech blev 43 år. Hun var gennem sine to års kræftforløb meget åben og meget håbefuld omkring sin binyrekræft. Foto: Nikolai Linares Vis mere Fitnessguruen Anne Bech blev 43 år. Hun var gennem sine to års kræftforløb meget åben og meget håbefuld omkring sin binyrekræft. Foto: Nikolai Linares

I dansen vil hun og dansepartneren, Thomas Evers Poulsen, forsøge at udtrykke den sorg, hun har følt i forbindelse med tabet.

'Sorg og tab er individuelt og personligt, jeg vil i dansen derfor prøve at udtrykke min egen følelse af, at jeg ved, hun altid er med mig, fra hvor hun er nu,' skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Det er hende, jeg danser med i aften, selvom det er Thomas, der står på gulvet.'

Anne Bech var personlig træner, fitnessinstruktør og tv-personlighed.

Desuden er hun også forfatter til en række bøger om kost og træning – heriblandt 'Kom i gang med Mascha Vang', som de to veninder lavede sammen.

Anne Bech blev 43 år gammel.