Manu Sareen er blevet single igen.

Den 54-årige forfatter og tidligere minister afslørede i efteråret, at han var blevet kæreste med den 32-årige model Simona Popovic, men nu er forholdet slut.

»Ja, det er rigtigt,« skriver Manu Sareen i en sms til B.T..

»Vi vil desværre noget forskelligt omkring fremtiden, selvom vi stadig elsker hinanden - Simona vil naturligvis gerne have børn, og det kan jeg sagtens forstå, og jeg har fået dem jeg skulle have,« skriver han videre med henvisning til, at han i forvejen er far til tre børn.

Simona Popovic og Manu Sareen. Rød løber til gallapremiere på Ole Bornedals "Skyggen i mit øje" i Imperial biografen, onsdag den 27. oktober 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest Vis mere Simona Popovic og Manu Sareen. Rød løber til gallapremiere på Ole Bornedals "Skyggen i mit øje" i Imperial biografen, onsdag den 27. oktober 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest

Han skriver videre:

»Det er virkelig to behov, der ikke mødes, selvom vi har vendt enhver sten for at finde en løsning. Derfor er det også mest fair, at vi slipper hinanden fri allerede nu, uagtet hvor trist det er for os begge. Det er ikke rimeligt at trække det ud.«

Manu Sareen slutter sin besked:

»Nu bliver udfordringen at prøve at blive de bedste venner, for vi vil stadig gerne være en del af hinandens liv.«

Det var i oktober til gallapremieren på Ole Bornedals film 'Skyggen i mit øje', at Manu Sareen og Simona Popovic, der tidligere har dannet par med Remee, stod frem som kærester.

Her oplevede Manu Sareen en stor interesse for deres forhold, hvilket han syntes var meget mærkeligt.

»Men Simona er jo en meget smuk kvinde. Så det er måske derfor,« lød det fra Manu Sareen.

Se Manu Sareen og Simona Popovic til gallapremiere sammen i oktober i videoen øverst.