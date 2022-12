Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Malte Ebert er blevet single.

Det bekræfter den 28-årige musiker bag karakteren Gulddreng overfor B.T.

»Ja, det er rigtigt, men jeg har ikke lyst til at gå ind i det,« afslår han høfligt.

Det vides altså ikke, hvor længe siden det er, at han og kæresten gennem mange år, influenceren Sophie Lundsfryd, gik fra hinanden.

Sanger og sangskriver Malte Ebert er også kendt som sin musikalske karakter Gulddreng. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Sanger og sangskriver Malte Ebert er også kendt som sin musikalske karakter Gulddreng. Foto: Søren Bidstrup

Men i et opslag på Instagram hentyder Malte Ebert selv til bruddet som noget, der fortsat smerter ham.

»Jeg er blevet kontaktet af flere journalister, der ville have bekræftet, at jeg ikke længere er i et forhold, men det har jeg hverken haft overskud eller lyst til at gøre,« skriver han.

»På samme tid føles det også underligt ikke at dele, når det blandt andet er det, min nye sang handler om.«

Den nye sang 'Måske til næste år' er netop udkommet denne mandag, og her synger den 28-årige musiker om, at han gruer for hverken at have »held i spil eller kærlighed«, men at han »måske til næste år« vil være okay igen.

Så sent som i august mødte B.T. parret, da de mødte op til premieren på jalousidramaet 'Kærlighed for voksen' arm i arm. Her blev Malte Ebert bedt om at pege på det vildeste, han har gjort for kærligheden.

»På Sophies første fødselsdag havde jeg planlagt en overraskelsesdag, hvor vi skulle ud at flyve i et propelfly, ud at spise og lave en masse spændende ting. Det er jo noget, man gør, når man er nyforelsket og planlægger meget mere, end man overhovedet behøver, fordi man gerne vil gøre den anden person glad,« svarede han for fire måneder siden.