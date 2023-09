Selvom han er gået glip af en fremtid som slotsejer, så er Jim Lyngvild bestemt ikke ærgerlig, hvis Hummel-milliardæren Christian Stadil ender med at blive den nye ejer af Harridslevgaard Slot.

Lyngvild har nemlig opkøbt en stor del af jorden rundt om slottet, og han vil med glæde samarbejde med Christian Stadil, som han kalder sin ven.

»Det ville da være den største gevinst for alle, hvis Christian ville lege med os. For vi har nogle gode planer. Og han har givetvis også nogle planer, så det ville da være helt vanvittigt ikke at arbejde sammen,« lyder det fra Lyngvild.

»Vi ville jo kunne løfte det her til uanede højder. Tænk, hvis min hjerne og hans pengepung gik sammen. Hold kæft, hvor kunne vi lave noget fedt. Det ville være et match made in heaven. Alle vil vinde. Der ville virkelig komme karma ud af det,« siger han med henvisning til Stadils store interesse for buddhisme.

Der spekuleres i, om Christian Stadil er den kommende ejer af Harridslevgaard. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Der spekuleres i, om Christian Stadil er den kommende ejer af Harridslevgaard. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Jim Lyngvild kender Christian Stadil tilbage fra, da de lavede tv sammen, hvor de blandt andet vandrede sammen i de franske alper.

»Jeg holder meget af ham, og jeg synes, han er en dejlig, dejlig dreng. Og det har jeg altid syntes,« siger Lyngvild.

Det vides endnu ikke, om Christian Stadil reelt har købt Harridslevgaard Slot på Nordfyn. Meget tyder dog på, at slottet ender på hans hænder, da der den 11. September blev oprettet et selskab ved navn Ejendomsselskabet Harridslev A/S, som Christian Stadil ejer.

B.T. har flere gange forgæves forsøgt at få kontakt til Christian Stadil. Og det er heller ikke lykkedes Jim Lyngvild at få svar fra rigmanden.

»Jeg har et meget godt forhold til Christian, men det kan jo være, at så stor en forretningsmand som Christian Stadil har andet at se til end Jim Lyngvild. Det må jeg håbe,« siger Lyngvild om det manglende svar.

Selvom det endnu ikke er meldt officielt ud, at Stadil er den næste ejer af slottet, så hindrer det dog ikke Jim Lyngvild i at drømme stort.

Sammen med sin forretningspartner, Trine Jepsen, skrev han i august under på købet af de de gamle ladebygninger, der tidligere tilhørte slottet, samt 16,5 hektar af den jord, der omkranser slottet.

I modsætning til selve slottet, der er ejet af boet efter Ingelise Schimko, så var jorden og ladebygningerne blevet frasolgt fra slottet engang i 1960erne.

Lyngvild har mange planer for slottet. Her er nogle af hans bud. Foto: Lyngvild Vis mere Lyngvild har mange planer for slottet. Her er nogle af hans bud. Foto: Lyngvild

Så selvom købet af slottet gik i vasken for Lyngvild, der trak sig 11. Time grundet problemer med slottets tilstand, så lykkedes ham at købe jorden og ladebygningerne fra den nordfynske lensgreve Frants Bernstorff-Gyldensteen.

Lyngvild har både luftet planer om hotelværelser, koncerter, markeder og senest om en stor legeplads på den store grund.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg lykkelig, hvis Christian køber det slot. For der skal laves så meget ved det slot, og der er så mange ukendte faktorer,« lyder det fra Lyngvild.

Han har gode ideer til, hvad Hummel-rigmanden, der sidste år var placeret som Danmarks 19. Rigeste med en formue vurderet til 9,6 milliarder kroner, kan bruge slottet til.

»Hvis slottet skal lejes ud, så kan det være, at vi kan leje det. Hvis Stadil køber det og betaler for at renovere det, og vi så kan leje det, så vinder alle jo på det,« griner Lyngvild.

Så du mener, at det vil være en god idé, hvis Christian Stadil køber det og istandsætter det, og I så kan leje det?

»Ja. Det vil være den største gevinst for alle. For så skal jeg ikke til at bruge 20 millioner kroner på istandsættelse. Så kan jeg bruge 20 millioner kroner på noget andet,« siger han og tilføjer, at det er sagt med et glimt i øjet.

»Helt ærligt, så har jeg ingen planer på Christian Stadils vegne. Det ville være vidunderligt med et samarbejde, men hvis Christian ikke ønsker at samarbejde, så er det hans helt frie valg som menneske. Jeg fokuserer på attraktionen og på, hvad der er muligt,« siger han.

Christian Stadil med sin kone. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Stadil med sin kone. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Men ville du i virkeligheden ikke helst have haft slottet selv, selvom I trak jer fra handlen?

»Selvfølgelig ville jeg gerne have haft det, og det har hele tiden været planlagt, at vi skulle have det. Det var ikke bare et mediestunt, som nogen har prøvet at gøre det til.«

»Det er faktisk noget, som vi har knoklet med i tre måneder, men der var noget fysisk med det slot, som gjorde, at vi tænkte, at vi ikke turde – og at vi blev nødt til at trække stikket efter råd fra vores advokat,« siger han.

Ifølge Jim Lyngvild handler det dog ikke så meget om, at han gerne ville være slotsejer, men at han har store planer for at lave en nordfynsk turistattraktion.

»Det er jo et samspil med kommunen for at høre, hvad de har brug for. Det her handler ikke om mit ego, men om hvad kommunen har brug for. Og det lytter jeg til.«

Men du vil vel gerne have en god forretning ud af det?

»Det er meget sjældent, jeg tænker på forretning, når jeg sætter sådanne projekter i gang. Og slet ikke, når det handler om sådan noget med legepladser. Det er et eventyr om at udvikle børns fantasi og leg«.«

Men det skal vel også løbe rundt økonomisk?

»Selvfølgelig skal der tjenes nogle penge for, at noget kan løbe rundt, men det er bestemt ikke noget, jeg laver, for at jeg kan blive rig. Man skal ikke købe et slot, hvis man gerne vil være en rig mand. Det er nok det dummeste, man kan gøre. Og det samme gør sig gældende med en gammel ladebygning,« siger han.

Han ser dog et stort potentiale i projektet – ikke mindst grundet beliggenheden.

»Grunden til, at jeg har været så fokuseret på de her jorde her, er fordi det er hele indgangen til Bogense. Det har været planen tidligere at udlægge jorden til solceller. Men det er noget af det værste, man ville kunne gøre. Det skal sættes i spil, så alle vinder – både børn og voksne,« lyder det fra Lyngvild, der er overbevist om, at han nok skal lykkes.

Når jeg sætter mig noget for, så ender det også altid med at blive til noget på den ene eller anden måde.«