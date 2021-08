Da skuespiller Lotte Andersen i 2017 spillede med i Ludvig Holbergs 'Erasmus Montanus' på Aarhus Teater, var det en succes.

Piben fik dog en anden lyd, da hun fandt ud af, at to af de mandlige kolleger, Lars Brygmann og Ole Thestrup, fik 10.000 kroner mere i løn end hende.

Stykket vandt samme år en Reumert for bedste teaterforestilling, og derfor blev det besluttet at genopsætte forestillingen i 2018.

Da tog Lotte Andersen fat i Aarhus Teaters ledelse for at bede om at få det samme i løn som Lars Brygmann og Ole Thestrup.

Lars Brygmann spillede Per Degn i 'Erasmus Montanus'. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lars Brygmann spillede Per Degn i 'Erasmus Montanus'. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg fik bare at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. Der var ikke rigtigt nogle argumenter,« fortæller hun til Politiken.

Lotte Andersen er en af en lang række skuespillere som Politiken har talt med i kølvandet på, at Birthe Neumann i et interview med selvsamme, kom ind på sit honorar for den aktuelle film 'Pagten'. Men det er altså kun Lotte Andersen, der vil stå frem offentligt og dele detaljer om konkrete lønforhold.

Dog viser Dansk Skuespillerforbunds lønstatistik, senest foretaget i 2018, at når det kommer til forskellen mellem mandlige og kvindelige skuespilleres gennemsnitlige erhvervsindkomst, er der en forskel på 35 procent – til mændenes fordel.

På holdet til 'Erasmus Montanus' scorerede Lars Brygmann og Ole Thestrup altså også en væsentlig højere løn, sammenlignet med Lotte Andersen, hvilket bekræftes af Lars Brygmann.

Ifølge Aarhus Teaters administrative direktør, Allan Aagaard, der dog ikke selv sad med til forhandlingerne med Lotte Andersen, kan han godt forstå, at det ser uretfærdigt ud, men mener ikke, at der er nogen grund til at tvivle på forløbet.

»Det har jo været en forhandling mellem os og hende. Lotte er også i sin gode ret til at sige nej tak til rollen. Hun er jo en eftertragtet skuespiller, så hun kunne jo sikkert få andre jobs, hvis hun ville det,« siger han.

Lotte Andersen var dog ikke eftertragtet nok til, at lønnen kunne forhandles op på siden af de mandlige kollegers. Alligevel valgte hun at medvirke, da hun var meget interesseret i rollen.

»Men jeg følte absolut, at det var uretfærdigt, når vores roller havde samme størrelse, og jeg mente, at vi lå på samme niveau i forhold til anciennitet og kendisgrad.«